HABER

Bakan Selçuk: "Çeyiz ödemeleri için müracaatlar 17 Nisan’da başlıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 11:20 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan’da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.Bakan Selçuk, çeyiz hesabı açtıranlara desteğe ilişkin yaptığı açıklamada, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan’da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, çeyiz hesabı açtıranlara desteğe ilişkin yaptığı açıklamada, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti. 15 bankada 22 bin 344 katılımcının çeyiz hesabı açtığını açıklayan Bakan Selçuk, çeyiz hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine işaret etti. Kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini alabileceğini bildiren Bakan Selçuk, “18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir” dedi.

“Devlet katkısı katılımcıların birikimlerinin en az yüzde 20’sine karşılık geliyor”
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı için çeyiz hesabında katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise bin 552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi. Selçuk, üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırabileceğinin de altını çizdi. Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya; 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15’ten yüzde 22’ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya; 5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır.”
Bakan Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı Yok artık! Lamborghini'sini swarovski ile kaplattı
Mustafa Demir mazbatasını aldıMustafa Demir mazbatasını aldı
Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

Deniz Baykal'dan ilk ziyaret

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

HDP'li başkan, örgüt üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası almış

Fatih Erbakan haciz gönderdi, Saadet Partililer polisle tartıştı

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

DSP'li meclis üyeleri AK Parti'ye geçti

DSP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gölbaşı'nda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.