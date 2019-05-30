HABER

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet sunan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile ilgili, "149 Mobil Sosyal Hizmet Birimimiz ile çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet sunan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile ilgili, "149 Mobil Sosyal Hizmet Birimimiz ile çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Mobil Sosyal Hizmet Birimleri'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalışma kapsamında bugüne kadar 3 bin 271 okul ziyareti yapıldığını belirten Selçuk, 16 bin 914 çocuk ve 9 bin 107 aile ile görüşüldüğünü açıkladı. Bakan Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet sunan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri'nin, 'Cumhurbaşkanlığı 3'üncü 100 Günlük İcraat Programı' kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldığını hatırlattı. Uzman pedagog ve sosyal hizmet çalışanlarından oluşan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri'nin, risk altındaki çocukların sorunlarını çözmede önemli katkı sağladığını belirten Bakan Selçuk, çocukların aile ve okul ortamında takibinin yapıldığını kaydetti.
Bakan Selçuk, özellikle dezavantajlı bölgelerde 1615 okul belirlediklerini vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu okullar, Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile eşleştirildi. 419 personelimizin görevlendirildiği bu okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski, suça yönelme riski bulunan, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklarımıza ulaştık. Tespit edilen çocuklarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik aileleriyle de görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını belirleyerek, koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınmasını sağladık. Sorunu çözülen çocuğumuzun aile ve okul ortamında da takibini yapıyoruz."

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA) -

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı 'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
İzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyorİzmir'de ormanda çıkan yangın söndürüldü, yakan aranıyor
(Özel) Hareket edilerek oynanan dijital oyun tasarladı(Özel) Hareket edilerek oynanan dijital oyun tasarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19'a yükseldi

Pençe Harekatı'nda yeni gelişme! Bakanlık duyurdu

Şans Topu sonuçları 29 Mayıs: Büyük ikramiye üçe bölündü

Büyük ikramiye üçe bölündü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.