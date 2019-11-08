Bakan Selçuk: Çocuklarımızın eğitiminden mahrum kalmasına müsaade etmeyiz (2)

'KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ' DERSE GİRECEK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı 'kolaylaştırıcı kişi' uygulamasıyla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindi. Önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacak düzenlemeye göre, kaynaştırma sınıflarında akranlarıyla birlikte eğitim gören ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların derse kolaylaştırıcı kişi ile birlikte girmesine imkan tanınacak. 'Gölge öğretmen' diye de tabir edilen kolaylaştırıcı kişi, otizmli öğrenciye ders sırasında eşlik ederek eğitim sürecine uyum sağlamasında yardımcı olacak. Kolaylaştırıcı kişinin öğretmen olması şartı aranmayacak, otizmli öğrencinin velisi de yardımcı olarak derse katılabilecek. Kimin kolaylaştırıcı kişi olacağı, ailenin önerisi ve okuldaki Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi'nin onayı ile belirlenecek. Söz konusu birim okul müdürü, müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve öğrencinin sınıf/branş öğretmeninden oluşacak. Kolaylaştırıcı kişiye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Bakanlık ayrıca önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağı 'Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu' kapsamında, finansman bedeli 6 milyon euro tutarında büyük bir proje başlatacak. Fiziksel kapasite ile birlikte program ve yeterlilik geliştirmeye dönük birçok başlığın bulunduğu projede, en önemli başlıklardan birisini 'Toplumun Bilinçlendirilmesi ve Farkındalığının Artırılması' oluşturuyor. Atılacak bu yeni adımlarla birlikte politika olarak kaynaştırma eğitiminden, bütünleştirme ve kapsayıcı eğitime geçişte önemli bir mesafe alınacak.



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