Bakan Selçuk: Çocukların hak ettiklerini vermekle mükellefiz

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı. Savunma sanayisine yönelik nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılacak lisenin iş birliği protokolü imza törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma ve Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve yöneticiler katıldı. Törende ilk olarak Prof. Dr. İsmail Demir konuştu. Prof. Dr. Demir, mesleki ve teknik eğitimin öneminin yıllarca söylendiğini belirterek, "Ama hayata geçmesi safhasında fazla bir başarı hikayesi yazamadığımız alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuya şahsen ilgilenen, buradaki eksikliği bilfiil hissetmiş biri olarak, hatta bir oğlunu da meslek lisesine göndermiş bir kişi olarak buradaki eksiklikleri çok net biliyorum. Eksikleri söylemek mühim değil, mesele çözüm üretebilmek. Çözüm üretirken çözüm üretecek mekanizmaları harekete geçirebilmek önemli" dedi.

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geleceğe hazırlanan çocukların hak ettiği değerlerinin bulunduğunu belirterek, "Biz o değerleri vermekle mükellef olan insanlarız çünkü belirli makamlarda oturuyoruz" dedi.

'BENİM KUŞAĞIM KENDİNİ TAŞ DEVRİ'NDE HİSSEDECEK'

Bakan Ziya Selçuk ise konuşmasında öğrencilerin ASELSAN'da geçireceği vakit için heyecanlandığını belirtti. Bakan Selçuk, "Sadece bu bile çocukların ufkunu nasıl geliştirecek, nasıl genişletecek, nasıl değiştirecek bunu gösterebilir. Bu çocuklar farklı bir geleceğe gidiyorlar. Farklı derken daha önce dünyada olagelen değişimden bahsetmiyorum. Bugün okul hayatına başlayan çocukların 2040'ta iş hayatına atılacaklarını düşünürsek onların çok farklı bir çağın, benim kuşağımın kendini Taş Devri'nde hissettirecek kadar farklı bir geleceğin beklediğini tahmin edebiliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN HAK ETTİĞİ DEĞERLER VAR'

Selçuk, geleceğe hazırlanan çocukların hak ettiği değerler olduğunu ve onları vermekle mükellef kişiler olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada üretilen araçların sadece belirli amaçlara hizmet etmesi de doğru değil. Bugün günlük hayatımızda gördüğümüz birçok araç gereç, uzaydan gelen bilim olarak tasvir ediliyor. Özellikle NASA'nın yaptığı bazı çalışmalar astronotlar için ya da uzaydaki ihtiyaçlar için geliştirilen birçok araç gereç. Eminim burada üretilen şeyler bizim organize sanayi bölgemizdeki sıradan üreticilerimizin de ihtiyaçlarını doyuracak bilgileri içerecektir."