Bakan Selçuk: Daha çok çalışarak Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Daha çok çalışarak, beraberce Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Sevgiyi ve merhameti birlikte büyüteceğiz. Yaşadığımız dünyada adaleti tam manasıyla tesis etmek için birlikte mücadele edeceğiz'' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Mesleğim var, geleceğim var' projesinin sertifika töreni, Ankara ATO Congresium'da düzenlendi. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende hitap eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, '''Mesleğim var, geleceğim var' projesi tüm çalışmalarımızın içinde çok ayrı bir yere sahip. Çocuk destek merkezlerinde kalan şiddet, istismar görmüş çocuklarımızın bakım ve koruma altına alınması ve topluma yeniden kazandırılması gerçekten çok önemli. Ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalmış bu çocuklarımızın toplumun yararına ve gelecekten umutlu bireyler haline getirilmelerinin tüm toplumun görevi olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

ŞAHİN: KARDEŞLERİMİZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDE SÖZ SAHİBİ OLACAK

AK Parti Genel Sekreteri Şahin de konuşmasında, ''Güçlü toplumlarında güçlü bireylerden oluşmasının mümkün olduğu gerçeğini hatırlarsak burada bu gerçekleştirilen projenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Bu proje kapsamında yer alan kardeşlerimiz öyle inanıyorum ki ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacaklar; ülkemizin ekonomik, diplomatik hedeflerini ve ülkemizin 21'inci yüzyılın parlayan devleti olması için çok büyük katkılar sunacaklarına canı gönülden inanıyorum'' dedi.

BAKAN SELÇUK: TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞAA EDECEĞİZ'

Törenin kapanış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise şunları kaydetti:

"Bizim için kız çocukları söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Sevgili kızlarımıza baktıkça geleceğe dair umutlarımız da artıyor. Onların başarıya odaklanmaları, kararlılıkları her şeyi daha da anlamlı kılıyor ve bugün yaşanan bu duygusal ortamı daha iyi değerlendirmemize vesile oluyor. Sevgili gençler, sizler yüreğinizde taşıdığınız umutla milletimizin istikbali olacaksınız. Geleceğin iş kadınları, öğretmenleri, doktorları, mühendisleri ve avukatları olacaksınız. Daha çok çalışarak beraberce Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Sevgiyi ve merhameti birlikte büyüteceğiz. Yaşadığımız dünyada adaleti tam manasıyla tesis etmek için birlikte mücadele edeceğiz. İnsanların bugün yaşadığı acıları gelecekte de yaşamaması için önce eğitim ve kültürle edindiğimiz iş ve mesleklerle daha iyi olacağız. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Her gün yeni projeler üretiyor, yeni düzenlemeler hayata geçiriyoruz.''

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