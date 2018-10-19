Bakan Selçuk: Daha çok çalışarak Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Daha çok çalışarak, beraberce Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. Sevgiyi ve merhameti birlikte büyüteceğiz. Yaşadığımız dünyada adaleti tam manasıyla tesis etmek için birlikte mücadele edeceğiz'' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Anadolu İletişim ve Eğitim Derneği ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Mesleğim var, geleceğim var' projesinin sertifika töreni, Ankara ATO Congresium'da düzenlendi. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende hitap eden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, '''Mesleğim var, geleceğim var' projesi tüm çalışmalarımızın içinde çok ayrı bir yere sahip. Çocuk destek merkezlerinde kalan şiddet, istismar görmüş çocuklarımızın bakım ve koruma altına alınması ve topluma yeniden kazandırılması gerçekten çok önemli. Ekonomik ve sosyal yaşamın dışında kalmış bu çocuklarımızın toplumun yararına ve gelecekten umutlu bireyler haline getirilmelerinin tüm toplumun görevi olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.