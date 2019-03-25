Bakan Selçuk deprem bölgesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Denizli’de deprem nedeniyle ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacaklarını ve psikososyal destek için personel göndereceklerini söyledi.

Bakan Selçuk, Denizli’de geçtiğimiz hafta Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yıkımların olduğu mahalleleri ziyaret ederek, yetkililerinden bilgi alıp, afetzedelerle görüştü. Bakan Selçuk, ilk olarak Denizli Valiliği tarafından Acıpayam ilçesinde oluşturulan kriz masasını ziyaret etti. Burada Vali Hasan Karahan ve ilçe kaymakamlarından bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Selçuk, ardından deprem bölgesini gezdi. Bakan Selçuk, çadırda kalan afetzedeleri de ziyaret edip, sohbet etti.

Bakan Selçuk, deprem sonrası Kızılay, AFAD ve Bakanlığın çalışanlarının süreci çok iyi bir şekilde yönettiklerini söyledi. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SYDV) ile bölgeye nakit yardımı yapıldığını ve bu yardımların vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine iletileceğini dile getiren Bakan Selçuk, bölgeye ilerleyen günlerde Ankara’dan personel yardımlarının süreceğini kaydetti. Selçuk, “Bin 200 çadır dağıtımı oldu. Maddi kayıpları da bir nebze olsun hafifletmek anlamında biz de Bakanlık olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza nakit gönderdik. Bu nakit vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Personelimiz ve araçlarımızla buradayız, sahadayız. Ankara’dan da ilerleyen günlerde psikososyal personel takviyesi yapacağız. Biz Denizlili vatandaşlarımıza, özellikle Acıpayam ilçemize çok geçmiş olsun diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın. Biz böyle günlerde de beraberiz, beraber paylaşarak üstesinden geliyoruz. İnşallah bu günleri de beraber paylaşarak atlatacağız, buna inanıyorum” dedi.

Bakan Selçuk, incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.