Bakan Selçuk; “Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya’da vatandaşlarımız prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecek."

Bakan Sel\u00e7uk; \u201cDepremden etkilenen Elaz\u0131\u011f ve Malatya\u2019da vatanda\u015flar\u0131m\u0131z prim bor\u00e7lar\u0131na bak\u0131lmaks\u0131z\u0131n ve kat\u0131l\u0131m pay\u0131 \u00f6demeksizin sa\u011fl\u0131k hizmeti alabilecek."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleriA\u011f\u0131z kokusuna ne iyi gelir? Evde \u00e7\u00f6z\u00fcm y\u00f6ntemleriDeprem uzman\u0131 G\u00f6r\u00fcr\u2019\u00fcn \u2019Ankara\u2019 tahmini K\u0131r\u0131kkalelileri endi\u015felendirdi
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