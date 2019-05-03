Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır’da valilik makamında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, “Diyarbakır’ın eğitim kapasitesini genişletmek için bugün birtakım çalışmalar içerisinde olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a geldi. Sabah saatlerinde Diyarbakır’a gelen Bakan Selçuk, ilk olarak Kayapınar ilçesinde bir restoranda düzenlenen toplantıda hayırseverler ve iş insanları ile bir araya geldi.

Daha sonra Diyarbakır Valiliğine geçen Bakan Selçuk, valilik girişinde Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve iki ana sınıfı öğrencisi ile ilçe kaymakamları tarafından karşılandı. Burada bir süre ana sınıfı öğrencileri ile sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra valilik binasına geçerek açıklamada bulundu.

“Yapacağımız çalışmalar Diyarbakır’ın eğitim kalitesini çok daha yükseltecektir”

Kentin eğitim öğretim hayatı ile ilgili ziyaretler yapmak üzere Diyarbakır’a geldiğini belirten Bakan Selçuk, “Burada bu kadim ve güzel şehirde bulunuyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Birçok ilimizde birçok ziyaret yapma imkanımız oluyor. Bu ziyaretlerden birisini de özellikle Diyarbakır özelinde yapmayı kararlaştırdık arkadaşlarımızla. Diyarbakır’ın eğitim hayatı, Diyarbakır’daki okullarımızın, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin durumlarının çok daha yakından değerlendirmek, istişarelerde bulunmak ve Diyarbakır’ın eğitim kapasitesini genişletmek içinde bugün birtakım çalışmalar içerisinde olacağız. Bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkan projeksiyonlar ve buna bağlı olarak yapılacak planlamalar Diyarbakır’ın eğitim kalitesini çok daha yükseltecektir. Buradaki bütün öğretmen arkadaşlarımızın, bütün meslektaşlarımızın, yöneticilerimizin ve valimizin liderliğinde Diyarbakır şehrinde eğitim için yapılacak ne varsa önümüzdeki kısa, orta, uzun vadede planlamalar çerçevesinde, dikkate alınacaktır. Ben buradan bütün bu projenin alt yapısını oluşturan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise “Bugün Diyarbakır’da değerli Bakanımızın ağırlamanın mutluluğu içerisindeyiz. İnsanlık tarihi ile var olan bilgiyi üreten ve hikmete dönüştüren Diyarbakır’da, Bakanımızın bu ziyaretinin milli eğitim temeli kavramında, ilimiz gelişme ve kalkınmasını çok önemli katkılar ve kazanımlar sağlayacağı inancımı yineliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.

