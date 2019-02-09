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Bakan Selçuk doğduğu köyü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:46 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi - Bakan Selçuk: - "Köyümüzün, civar köylerin, Gölbaşı'nın kalkınması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Biz sizin sadece desteğinizi bekliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya geldi.

Hemşehrilerini ziyaret eden Selçuk, yağmura rağmen yoğun ilgiyle karşılandı. Bakan Selçuk'a baba ocağını ziyaretinde eşi Rana Selçuk da eşlik etti.

Selçuk, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP'nin seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret ettiğini belirterek, yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Köy ve ilçelerin kalkınması için çalışacaklarını vurgulayan Selçuk, "Sizinle beraber burada güzel şeylere imza atacağız. Köyümüzün, civar köylerin, Gölbaşı'nın kalkınması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Biz sizin sadece desteğinizi bekliyoruz. 'Bu bakan, bu köyden çıktı da ne oldu' dedirtmeyin. Bizden desteklerinizi esirgemeyin." diye konuştu.

Selçuk, Emirler Mahallesi'nin ardından Bezirhane ve Selametli mahallelerini de ziyaret etti.

Ziyarete Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.

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Emirler Mahallesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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