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  4. Bakan Selçuk duyurdu: 40 yaş üstü öğretmenlerin aşı randevusu açıldı

Bakan Selçuk duyurdu: 40 yaş üstü öğretmenlerin aşı randevusu açıldı

18.05.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri tüm öğretmen ve okul çalışanları için koronavirüs aşısı randevularının açıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk duyurdu: 40 yaş üstü öğretmenlerin aşı randevusu açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz."

BAKAN KOCA: AŞI KAMPANYASINDA YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ziya Selçuk koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Milli Eğitim Bakanı

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