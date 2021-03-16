Bakan Selçuk duyurdu! 5 hizmet daha e-Devlet’ten sunulacak

Kovid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşlara evlerinden çıkmadan hizmet sunma gayreti içerisinde olduklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “E-Devlet platformunda SGK’ya ait 154 uygulamamız oldu. Tüm kurumların kullanım sayıları değerlendirildiğinde SGK uygulamaları 2020 yılında yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alıyor” dedi.

E-Devlet üzerinden hizmete açılacak yeni uygulamalar ile medikal market, işitme cihazı merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen tüm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. Sağlık hizmet sunucu tarafından düzenlenen hasta alt bezi, tıbbi sarf malzeme, işitme cihazı ve hazır ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullanımına ilişkin raporlara yönelik de bir uygulama olacak. Ayrıca sistemde tüm bu malzemelere ait SGK tıbbi malzeme reçeteleri, raporları ve reçetelere ait katılım payı tutarlarının görüntülenmesini sağlayan bir hizmet yer alacak.

BORCU YOKTUR BELGESİ ALINABİLECEK

Bakan Selçuk, yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 sayılı Kanun'un geçici 20’nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunduğunu da ifade etti. Buna göre iş yeri tescili olmayan ilgililer, e-Devlet üzerinden borcu yoktur ve iş yeri kaydı yoktur belgelerini de alabilecek.

2021 yılının başından bu yana en çok kullanılan 20 e-Devlet uygulamasının 6’sı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait olurken, bunların 3'ü SGK hizmetlerini içeriyor.

Kaynak: İHA

