Bakan Selçuk: Eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ile TEB arasında imzalanan protokol kapsamında, eczacılar için yıllık 230 milyon lira değerinde bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Tüm eczacı oda başkanlarının geçtiğimiz günlerde ilk kez bakanlığında bir araya geldiğini belirten Bakan Selçuk, bu protokol için son 2 ayda 8 toplantı yapıldığını, TEB heyeti ile çok yakın çalışma imkanı bulduklarını söyledi. SGK'nın Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane ile sözleşmesinin bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz. Yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK'nın gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığının, çalışmasının, azminin, inancının bir sonucudur" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık" dedi.

'HİZMET BEDELİ ENFLASYON ORANINDA ARTTIRILDI'

Protokol kapsamında eczanelere iki alanda güçlü mali iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Eczanelerin reçete başına kendilerine ödenen reçete hizmet bedelini enflasyon oranında artırdık. Bu eczacılarımıza 1 Nisan 2019'dan itibaren karşıladıkları her reçete için 43 kuruş ile 4 lira 39 kuruş arasındaki reçete hizmet bedelini ödemeye başladık" diye konuştu.

Bakan Selçuk, eczanelerin kuruma yapacağı indirim oranlarına ilişkin satış hasılatı baremlerinde de yüzde 20 oranında artış yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Bakan Selçuk, "İmzalanan protokolün vatandaşlarımıza ve eczacılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Milletimizin sağlığa erişimini 7 gün 24 saat büyük bir özveri ile sağlayan eczacılarımıza tüm emekleri için, TEB ailesine müzakereler sürecinde gösterdikleri yapıcı tutum için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ANKARA, (DHA)-

