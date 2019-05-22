HABER

Bakan Selçuk: Eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

  AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK ile TEB arasında imzalanan protokol kapsamında, eczacılar için yıllık 230 milyon lira değerinde bir iyileştirme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Tüm eczacı oda başkanlarının geçtiğimiz günlerde ilk kez bakanlığında bir araya geldiğini belirten Bakan Selçuk, bu protokol için son 2 ayda 8 toplantı yapıldığını, TEB heyeti ile çok yakın çalışma imkanı bulduklarını söyledi. SGK'nın Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane ile sözleşmesinin bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, "Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalışıyoruz. Yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK'nın gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığının, çalışmasının, azminin, inancının bir sonucudur" dedi.

'HİZMET BEDELİ ENFLASYON ORANINDA ARTTIRILDI'

Protokol kapsamında eczanelere iki alanda güçlü mali iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Eczanelerin reçete başına kendilerine ödenen reçete hizmet bedelini enflasyon oranında artırdık. Bu eczacılarımıza 1 Nisan 2019'dan itibaren karşıladıkları her reçete için 43 kuruş ile 4 lira 39 kuruş arasındaki reçete hizmet bedelini ödemeye başladık" diye konuştu.

Bakan Selçuk, eczanelerin kuruma yapacağı indirim oranlarına ilişkin satış hasılatı baremlerinde de yüzde 20 oranında artış yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Bakan Selçuk, "İmzalanan protokolün vatandaşlarımıza ve eczacılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Milletimizin sağlığa erişimini 7 gün 24 saat büyük bir özveri ile sağlayan eczacılarımıza tüm emekleri için, TEB ailesine müzakereler sürecinde gösterdikleri yapıcı tutum için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

ANKARA, (DHA)-

PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Sosyal medyayı sallayan görüntü: Yavru köpekle otobüse binince...Sosyal medyayı sallayan görüntü: Yavru köpekle otobüse binince...
Silahla vurulan yaralı köpek aile hekimliğine sığındıSilahla vurulan yaralı köpek aile hekimliğine sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Ünlü oyuncu dar elbisesi yüzünden bayıldı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada olay yarattı

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Yavru köpekle otobüse binince...

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Susurluk'ta korkunç olay! Balık tutmaya gitti, bu halde bulundu

Son dakika! Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri tutuklandı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Karadenizli kardeşler 'yürüyen serender' yaptı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.