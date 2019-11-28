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Bakan Selçuk, Ege Tanıtım Günleri stantlarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 19:47 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ege Tanıtım Günleri stantlarını gezdi.Bakan Selçuk, Altınpark Fuar Alanı’nda bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ege Tanıtım Günleri stantlarında incelemelerde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ege Tanıtım Günleri stantlarını gezdi.

Bakan Selçuk, Altınpark Fuar Alanı’nda bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ege Tanıtım Günleri stantlarında incelemelerde bulundu. Fuara girişte bir süre Manisa Kula Yaren Ekibi’nin dans gösterisini seyreden Bakan Selçuk, sonrasında stantları tek tek gezerek yöresel lezzetler hakkında bilgi aldı. Stantlarda bulunan görevlilerle sohbet eden Selçuk, kadın kooperatifi standındaki kadınlarla da yakından ilgilendi. Öte yandan alandaki vatandaşlarla da sohbet eden Selçuk, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

Fuar çıkışında engelli bir vatandaşın da sorununu dinleyen Bakan Selçuk, vatandaş ile ilgilenilmesi için Bakanlık çalışanlarına talimat verdi.

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