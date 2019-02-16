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Bakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildir (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 18:26 | Son Güncelleme

KENTTEN AYRILDI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Bakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildir (2)

KENTTEN AYRILDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Bakan Selçuk, basına kapalı olarak partililerle bir araya geldi. Bakan Selçuk daha sonra, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programına katıldı. Program öncesi, Manisa Valiliği tarafından il genelindeki ortaokullarda uygulanan kodlama eğitimi projesi kapsamında üretilen robotları inceledi. Bakan Selçuk, daha sonra Manisa'dan ayrıldı.

Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)
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Bakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildir (2)Bakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildir (2)Bakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildir (2)Bakan Selçuk: Eğitim, çocuklarımıza dünya görüşlerimizi pompalayacağımız araç değildir (2)

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