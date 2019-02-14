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Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

Şubat ayında 2 tane büyük çalışmaları olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mart, Nisan ve Mayıs ayında olmak üzere her ay devam edecek.

Şubat ayında 2 tane büyük çalışmaları olacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mart, Nisan ve Mayıs ayında olmak üzere her ay devam edecek. Bunları zamanı geldikçe sizinle paylaşacağız. Artık topluma eğitim hayatımızda neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programları kapsamında Elazığ’daki temaslarını sürdürdü. Valiliği ziyaret ederek Vali Çetin Oktay Kaldırım’dan bilgi alan Bakan Selçuk daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Selçuk toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Elazığ’da yapılan işleri gördüğünde gerçekten çok mutlu olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Çünkü Elazığ’ın uluslararası çapta bir marka şehir olmasıyla ilgili her türlü hazırlıklar yapılıyor ve büyük mesafeler alınmış. Elazığ’ın uluslararası ekonomi ve turizm alanında merkez bir şehir olması için çeşitli projeler geliştirilmiş. Bunların hepsinin fizibilitesi tamamlanmış ve hazırlıkları ortaya konmuş projeler. Bu bakımdan mutluluk verici. Spesektif olarak baktığınızda eğitim açısından Elazığ’ın tam gün eğitime geçmesiyle ilgili oldukça düşük miktarda bir derslik sayısına ihtiyacı var. Kısa sürede alınacak bazı tedbirlerle hemen 1 yılın içerisinde bu derslik ihtiyacının giderilmesi mümkün olacak. Şuan projesi bitmek üzere olan 3 tane anaokulu var. Yaklaşık 9 milyon TL bütçesi var. Ayrıca 8 tane ilkokul var. Bunlarında yaklaşık olarak 90 milyon TL bütçesi var. Bunun dışında 4 tane de ortaokulumuz var. Bütün bu okullar tamamlandığında, yeni bazı tedbirler alındık. Gerek derslik açısından gerek öğretmenevi açısından çok büyük müjdeleri rahatlıklar verebilecek bir konumdayız. Bunun için Elazığ’ın altyapı sorunları ile değil, kalitesini artırmakla meşgul olan bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Bu yolda da en geç 1 yıl içerisinde birçok eksiğimizi tamamlamış ve eğitimde kalite yolculuğumuz çok daha yükseklere taşımız olacağız” diye konuştu.

“Her türlü tedbiri aldık, alt yapı sorunumuz yok”
Türkiye’nin ileri ki süreçte özel öğretim kursları ve LGS gibi birçok alanda gündemi olduğunu aktaran Bakan Selçuk, “Bunların hepsiyle ilgili çok ayrıntılı açıklamalar paylaşıldı. Ama şundan kamuoyu emin olsun. Biz bu konularla ilgili her türlü tedbiri aldık. Alt yapı sorunumuz yok. Bunla ilgili finansman, ,insan kaynakları gibi tüm tedbirler alındı. Velilerimizin ve öğrencilerimizin tedirgin olmaması ve huzursuzluk yaşamaması için tüm tedbirler, bilimsel, akademik, broktatik olarak alınıyor. Buna bağlı olarak da, önümüzdeki süreçte eğitim-öğretim hayatımızda öğretmenlerimizin eğitimine yönelik, okullarımızın kalite geliştirilmesine yönelik birçok projeyi sizinle paylaşmış olacağız. Şubat ayında 2 tane büyük çalışmamız olacak. Mart, Nisan ve Mayıs ayında olmak üzere her ay devam edecek. Bunları zamanı geldikçe sizinle paylaşacağız. Artık somut olarak topluma eğitim hayatımızda neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız” diye konuştu.
AK Parti koordinasyon merkezine giderek partililer ile bir araya gelen Bakan Selçuk’a AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar da eşlik etti.

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

Bakan Selçuk: “Eğitim hayatımızda neyi, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız"

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