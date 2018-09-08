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Bakan Selçuk: Eğitimde kıyameti koparmamız lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Başka bir rekabet var.

Cansel KİRAZ Kamera: Harun UYANIK, İSTANBUL,(DHA)

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Başka bir rekabet var. Başka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde. "Bir şey yapmak lazım"ın ötesinde kıyameti koparmamız lazım."dedi.

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "2023'e Doğru Türk Eğitim Sistemi" konferansına katıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen konferansta bilim, sanat, hukuk sendika ve düşünce kuruluşlarından eğitim gönüllüleri de yer aldı.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK GÜZEL BİR UFUK GÖRÜYORUM"

Konferansın açılışında konuşan bakan Selçuk, konferans başlangıcında yapılan sinevizyon gösterimine dikkat çekerek konuşmasının başlığının "Yusuf'un hakkını vermek" olduğunu söyledi. Selçuk, "Bizim Yusuf'un hakkını vermemiz lazım. Eğitim meselesini çok uzun yıllardır dava edinmiş, üzerinde düşünmeyi görev addetmiş birisi olarak Yusuf'un hakkını çok önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve teveccühüyle göreve geldiğimden beri Yusuflar beni uyutmuyor. Dünyadaki büyük örneklere baktığımızda hangi ülkeler eğitim reformunda başarılı olmuşlar diye incelediğimizde gördüğümüz şey, büyük liderlikler yapılmışsa eğitim projeleri gerçekten başarılı oluyor. Benim bu görevi kabul etme sebeplerimden bir tanesi de sayın cumhurbaşkanımızın liderliği. Eğer böyle bir liderlik olmasa gerçekten bir bakanın böyle bir işin altından kalkması kim olursa olsun çok zor görünüyor. Eğer biz bu liderliğin izinde meselemize sahip çıkabilirsek Türkiye için çok güzel bir ufuk görüyorum. Bütün bu karamsarlığa rağmen, bütün bu eksikliklere rağmen. Türkiye'nin bugüne kadar ortaya koyduğu birçok başarıyı eğitimle taçlandırmasının zamanı geldi diye düşünüyoruz toplum olarak ve çok ciddi bir beklenti var" dedi.

"Bu toplantının adına biz "Bulma Konferansı" dedik" diyen Milli Eğitim Bakan Selçuk, bunu asimetrik bir düşünce olması için yapılmadığına dikkat çekerek, " Bu toplum Katip Çelebi'den beri arıyor. 1610'lardan beri arıyor. Artık bulalım. Biz bulmak için buradayız. Ama bir taraftan da ezberi ve taklidi bırakıp tahkike geçmek için de buradayız. Yaptığımız iş daha çok taklitle mi ilgili, ezberle mi ilgili yoksa tahkikle mi ilgili bunun yanıtı ortaya konduğunda zaten bizim fotoğrafımız da çıkmış olacak" şeklinde konuştu.

"ÜSTÜN ZEKALI SAYISI BİZİM ÜLKEMİZİN NÜFUSU KADAR OLAN ÜLKELER VAR"

Bakan Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti:

"Araştırma, sorgulama akıl ve kalp için buradayız. Sizler hepiniz iyi ki buradasınız. Eğitim, antropolojidir. Nörobilimdir. Biyolojidir. Eğitim ilahiyattır, felsefedir. Eğitim sadece "eğitim" değildir. Sadece eğitim olursa kısır kalır. Bu topluluğa bir isim verilseydi, "iltifat beklemeksizin marifete talip olanlar grubu" denilebilirdi size. Hiçbiriniz iltifat beklemiyorsunuz. Hepiniz marifetin peşindesiniz. Bizim böyle bir gruba ihtiyacımız var" Size bir isim verilseydi bir şey yapmak lazım grubu derlerdi. Bir şey yapmak lazım. Dahi sayısı, üstün zekalı sayısı bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. Başka bir rekabet var. Başka bir bilim ve teknoloji var dünyada. Bizim kıyameti koparmamız lazım eğitimde. "Bir şey yapmak lazım"ın ötesinde kıyameti koparmamız lazım."

"Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından konferans basına kapalı olarak devam etti.

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