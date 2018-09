Bakan Selçuk: Eğitime yeterli kaynak ayıramazsak ekonomik savaşı kazanamayız

"HERKESİN DÜŞÜNCESİNİN UZAYDAN OKUNACAĞI BİR ÇAĞA DOĞRU GİDİYORUZ" Bakan Selçuk, baskın uygarlıkların kendi eğitimini ihraç ettiğini, bunu kopyalayan ülkelerin bunu ithal ettiğini söyleyerek,"Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir" dedi. Bunun sonucunda bu toplumların tohumlarının bozulduğunu ve neslinin ıslah edilemediğini belirterek, şu şekilde konuştu: "Bizim orijinal ve özgün eğitim sistemi kurma ihtiyacımız var. Sizi çok farklı bir gelecek bekliyor. Dijital, fiziksel, biyolojik olanın aynı bedenle bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz. Singularity çağı. Yani 20 sene sonra hepinizi vücutlarında çiplerin olacağı, herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bizim bu konularda mesafe almamız şart. Bugün ilk okula başlayanlar 2040 yılında iş hayatına atılacak. Büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle robotların hakim olduğu, işlerin yüzde 80'ine yakın robotların yaptığı bir çağ olacak. Bu cağ aynı zamanda bir müjdeyi de taşıyor. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açacak. Çünkü eğitim beşeri, insan yapan süreçtir. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla bilime, sanata ihtiyaç duyuyoruz. Bu sebeple gelecek o kadar da karamsar olmamızı gerektiren bir muhteva taşımıyor. " Televizyonda izlediği bir Real Madrid-Barselona maçı hatırasını paylaşan Bakan Selçuk, "Sunucu Barselona'nın antrenörüne dedi ki, 'Kazanmak için ne yapacaksınız? Antrenör, dedi ki; 'Kazanmak için her şeyi yapacağız.' Real Madrid'in antrenörüne sordu. O, dedi ki; 'Kazanmak için her şeyi yapmayacağız.' Bizim ahlak sınırlarımız var. Meseleye bu açıdan bakmamız lazım." şeklinde konuştu. Selçuk, öğrencilerden başta öğretmenleri olmak üzere kendilerine emek harcayanlara saygı duymalarını isteyerek, çok okumaları yönünde tavsiyede bulundu.

"ARZUMUZ AL BAYRAĞI DAHA BÜYÜK BİR ŞEVKLE KUCAKLAMAK"

İnsanlık için umut olan bir Türkiye hayal ettiklerini ifade eden Selçuk, "Bunun için çok ama çok çalışmamız, elinden tutulmamış çocuk bırakmamamız lazım. O zaman hayalle hayatı birleştirmiş oluruz. O zaman aklın öncülüğünde gönülleri bir araya getirmiş oluruz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ve cesaretinize ihtiyacımız var. Arzumuz al bayrağı daha büyük bir şevkle kucaklamak ve bu milletin ülkü birliğine hizmet etmek." şeklinde konuştu.

Velilere ve öğretmenlere de seslenen Bakan Selçuk, "Veliler, çocuklar emanettir. Benim çocuğum demek bile emanete zeval verir. Her bir çocuk milletin, insanlığın emanetidir. Çocuk insanlığın öz yurdudur. Çocuk bozulursa insan bozulur, insanlık bozulur. Ebeveynlerin biraz daha taşıdığı vebali hissetmesinde yarar var. Sevgili öğretmenler, bizler milletimizin hamuru bıkmadan usanmadan her gün yoğuran insanlarız. Toplumumuzu her gün yeniden inşa eden insanlarız. Sizlere, heyecanınıza ve ettiğiniz yemine inanıyoruz. Bunun hakkını teslim edeceğinize inanıyoruz" dedi.

