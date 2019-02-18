HABER

Bakan Selçuk: "Eğitimi yerel yönetimlerle bağlantılı görüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 16:37 | Son Güncelleme

Tokat’ta işadamları ve hayırseverlerle öğle yemeğinde buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı konuşmasında, "Eğitimi yerel yönetimlerle bağlantılı görüyoruz" dedi.Tokat’a bir dizi açılış için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il genelinde okul yaptıran hayırseverler ve işadamlarının katılımıyla gerçekleşen yemek programına katıldı.

Tokat’ta işadamları ve hayırseverlerle öğle yemeğinde buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yaptığı konuşmasında, "Eğitimi yerel yönetimlerle bağlantılı görüyoruz" dedi.
Tokat’a bir dizi açılış için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il genelinde okul yaptıran hayırseverler ve işadamlarının katılımıyla gerçekleşen yemek programına katıldı. Okul yaptıran hayırseverlere plaket veren Bakan Selçuk, konuşmasında 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere de değindi. Eğitimi yerel yönetimlerle bağlantılı gördüklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Yeni bir seçim dönemindeyiz. Biz eğitimi yerel yönetimlerle çok bağlantılı görüyoruz. Çünkü eğitim sadece sınıflarda yapılan bir iş olmayıp; ekonomi ve demokrasilerle ilişkilendiğinde enerjiyi açığa çıkartan bir duruma gelir. Dolayısıyla biz eğitimi demokrasinin gelişmesi ve ekonominin kalkınması için bir eş faktör olarak görüyoruz. Bu nedenle de eğitimsel faaliyetlerin, yerel yönetimlerle bağlantılı olarak, demokrasinin ilerlemesi, gelişmesi için bir başka öneminin olduğunun altını çiziyoruz. Önümüzde bir seçim var. 31 Mart’ta bir seçimimiz var. Tokat için güzel neticeler vermesi, hayırlara vesile olması maksadıyla elbette biz katkılar bekliyoruz, destekler bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Selçuk burada düzenlenen programın ardından Ak Parti Tokat İl Başkanlığını ziyarete geçti.

Sala'nın ailesinden flaş iddia: ÖldürüldüSala'nın ailesinden flaş iddia: Öldürüldü
Kardeşler 2 saat arayla hayatını kaybettiKardeşler 2 saat arayla hayatını kaybetti
Miyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' olduMiyav Park'ın muhtarı 'Mırmır' oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

İğne atılsa yere düşmüyor!

İğne atılsa yere düşmüyor!

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Karadeniz'de 'kahverengi kokarca' tehlikesi!

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti, resmi açıklama geldi

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.