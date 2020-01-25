Bakan Selçuk: Elazığ ve Malatya’da SGK prim ödeme süresini 30 Nisan’a kadar uzattık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da işyeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına SGK prim ödeme süresini 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıyoruz” açıklamasını yaptı.

"ERTELENEN PRİM BORÇLARI FAİZSİZ TAKSİTLENDİRİLEBİLECEK"

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Bakan Selçuk, “Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk “Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin her daim vatandaşlarımızın yanlarında” dedi.

