Bakan Selçuk: Elektrik desteğinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz (3)

BAKAN SELÇUK GİRESUN'DA

Giresun'a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valilik ziyaretinde bulundu. Bakan Selçuk, Giresun Valiliği'ne gelişinde 1992-1994 yılları arasında babası Atilla Koç'un valilik görevi sırasında evinde görevli olarak çalışan Emine Gülmüş ile karşılaştı. O yıllarda lise öğrencisi olan bakan selçuk, Emine Gülmüş'le kucaklaşıp, bir süre sohbet etti.

Bakan Selçuk, daha sonra Vali Harun Sarıfakıoğulları'nı makamında ziyaret etti. Türkiye'nin güzel illerinden, kendisinin de okul yıllarının bir kısmını geçirdiği Giresun'u ziyaret ettiğini belirten Bakan Selçuk, "Giresun doğasıyla, ticaretiyle, ekonomisiyle önemli illerden biri. Ortaokul ve lise öğrenimimin bir kısmı burada olması nedeniyle benim için ayrı bir değeri var. Ben hemşehrilerimiz diyeyim çünkü ben buranın suyunu içtim, ekmeğini yedim, o anlamda da saygıdeğer hemşehrilerime Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Burası bizim için kıymetli bir şehir. Karadeniz'in güzel, nadide şehirlerinden birisi" dedi. Vali Sarıfakıoğulları tarafından kendisine bir sandık fındık hediye edilen Bakan Selçuk, daha sonra AK Parti il başkanlığına geçerek partililerle biraraya geldi. Ziyaret sırasında Recep Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 15 Temmuz için yazdığı şiirleri okudu. Bakan Selçuk, katıldığı yemek programının ardından Giresun’dan ayrıldı.

