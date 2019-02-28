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Bakan Selçuk: Elektrik tüketim desteğinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteğinin 1 Mart’ta başlayacağını belirterek, "Elektrik desteği ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak.

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteğinin 1 Mart’ta başlayacağını belirterek, "Elektrik desteği ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak. Destek ödemelerinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz" dedi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'dan Ordu'ya geldi. Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile protokol tarafından karşılanan Bakan Selçuk, daha sonra Ordu Valiliği'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Resmi Gazete'de yayımlanan kararı hatırlattı. Kararın bugün yayımlandığını belirten Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın sözünü verdiği elektrik desteği 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu. Elektrik desteği ödemeleri, PTT aracılığıyla yapılacak. Destek ödemelerinden 2 milyonu aşkın hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Dolayısıyla istihdam teşvik paketlerimizden, ihtiyaç sahibi hanenin elektrik desteğine kadar Ordulu hemşehrilerimize birçok müjdeyle geldik. 'İŞKUR Kampüste' programımızı çok önemsiyoruz. Ordu Üniversitesi için de büyük faydalar oluşturacağına inanıyoruz" diye konuştu. Ziyaretlerinde teşvik ve destekleri de anlatma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Bakan Selçuk, "2019 yılında istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimiz 2,5 milyon istihdamı artırma sözü verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istihdam seferberliğini ilan ettik. Ziyaretlerimizde, verdiğimiz teşvik ve destekleri anlatma fırsatı da yakalıyoruz" dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen 'İŞKUR Kampüste' programına katıldı.

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