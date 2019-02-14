Bakan Selçuk, engelli ve aileleri ile buluştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eskişehir’de engelliler ve aileleri ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Selçuk, son olarak engelli ve engelli aileleri ile Eskişehir’de bulunan bir otelde buluştu. Burada önce engelli ve engelli aileleri ile sohbet eden ve fotoğraf çektiren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada, engellilerin hayat standartlarının yükselmesi açısından Türkiye’nin örnek bir ülke olduğunu söyleyerek, “Hamdolsun, ülkemiz bugün, engelli kardeşlerimizin hayat standardının yükseltilmesi ve geleceklerinin garanti altına alınması bakımından tüm dünyaya rol model olabilecek bir seviyeye ulaştı. Tabi bu politikaları geliştirirken, güçlü bir zemin üzerinde ilerlememiz gerekiyordu. İşe en başta biliyorsunuz 2005’te Engelliler Kanunu ile hukuki altyapıyı hazırlayarak başladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduk. Engellilerimize yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık. Erişilebilirlik kapsamında; ulaşım kolaylığı sağlayan kentler, binalar, okullar, park ve bahçeler inşa ettik ve etmeye devam ediyoruz. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak öğrenim görüyorlar. İstiyoruz ki, yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecek bir destek sağlayabilelim. Yaşamlarını tek başına sürdüremeyen engelli kardeşlerimize bakım ve bakım destek hizmetlerimizi 2005 yılından bu yana etkili bir şekilde devam etmekteyiz. Gündüzlü bakım merkezlerimizde tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. 7 gündüzlü bakım merkezimizden 446 engellimiz yararlanıyor. 317 bakım merkezinde 24 bin engelli kardeşimize yatılı bakım hizmeti sunuyoruz” şeklinde konuştu.