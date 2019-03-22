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Bakan Selçuk: “Engellilerin emanet gününü 30 günden 45 güne çıkaracağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 21:36 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakımı destekledikleri ailelerin zaman zaman sağlıkta ve seyahat gibi durumlarda zorluk yaşadıklarını belirterek, “Bu anlamda da engelli yakınlarımız gönül rahatlarıyla bakım hizmeti sunmuş olduğumuz kuruluşlarda yıl içerisinde 30 güne kadar emanet edebiliyorlardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakımı destekledikleri ailelerin zaman zaman sağlıkta ve seyahat gibi durumlarda zorluk yaşadıklarını belirterek, “Bu anlamda da engelli yakınlarımız gönül rahatlarıyla bakım hizmeti sunmuş olduğumuz kuruluşlarda yıl içerisinde 30 güne kadar emanet edebiliyorlardı. Bu, gün sayısını inşallah önümüzdeki günlerde 45 güne çıkaracağız” dedi.
Bakan Selçuk, bir dizi programlar için geldiği Samsun’da Şehit Aileleri ve Gaziler ile bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, 17 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde 2002’den bu yana ekonomik ve sosyal iyileştirmeyi gerçekleştirebilmelerinde en önemli payın vatandaşlara seçimden seçime değil her an gönüllerini ve kapılarını açmaları olduğunu söyledi.

“Daha önce yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik”
Şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını hem şehidin ailesinin hem de anne baba ve kardeşlerinden birinin yararlanması için ikiye çıkarttıklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Ayrıca daha önce istihdam hakkı bulunmayan vazife ve harp malullerinin istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık ve daha önce yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Artık hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. 2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 vatandaşımız istihdam hakkı sağlamışken 2002’den bugüne 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık” dedi.

“30 günden 45 güne çıkarıyoruz”
Evde bakımı desteklediğimiz ailelerin zaman zaman sağlıkta ve seyahat gibi durumlarda zorluk yaşadıklarını belirten Bakan Selçuk, “Bu anlamda da engelli yakınlarımız gönül rahatlarıyla bakım hizmeti sunmuş olduğumuz kuruluşlarda yıl içerisinde 30 güne kadar emanet edebiliyorlardı. Bu, gün sayısını inşallah önümüzdeki günlerde 45 güne çıkaracağız” diye konuştu.

“Engelli vatandaşlarımız ayrı ayrı rapor almayacak”
Engelli vatandaşların en önemli sorunlarından bir tanesi ayrı ayrı rapor almaları olduğunu aktaran Bakan Selçuk, “Artık ayrı ayrı rapor almayacak engelli kardeşlerimiz. Engelli raporları elektronik ortamda kurumlar tarafından görülecek ve sizler tek raporla bütün işlemlerinizi tamamlayabileceksiniz” şeklinde konuştu.
Programa, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, kurum müdürleri ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

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