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Bakan Selçuk: EYT gündemimizde yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) genel kurulunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, "Bu konu gündemimizde yok" diyerek cevap verdi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT'lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu:
"Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şuanda, 'emeklilikte yaşa takılanlar' diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10'una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz."
'ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK'
Bakan Selçuk da sivil toplum köklerinin güçlü vakıf kültürü ve ahilik geleneğine dayandığını söyledi. Geçmişten bugüne sivil örgütlenme konusunda temel prensibin, insana gereken saygıyı göstermek ve adaleti tesis etmek olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:
"Bu kültüre, geleneğe sahip bir yönetim anlayışımızla ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla son 16 yılda AK Parti hükümetlerimiz döneminde, ülkemizde önemli mesafeler katettik. Çalışma hayatı başta olmak üzere yapılamaz denilen birçok reformu, birçok projeyi hayata geçirdik. Sendikacılık, işçi işveren ilişkilerini düzenleyen ve adil temsili sağlayan sosyal diyalog mekanizmalarımız bugün emekçinin hakkını hukukunu her platformda savunan hükümetlerimiz sayesinde hak ettiği değeri buldu. AK Parti hükümetlerimiz döneminde işçi işveren ilişkilerine önem vererek, sosyal diyalog mekanizmalarını destekledik. Ortak akıl ve istişare ile çalışma barışının daha da güçlenmesine, yükselmesine yönelik önemli düzenlemeler yaptık. 2003'te iş kanunumuzu İLO sözleşmeleri ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik" dedi.
'C SINIFI GÜVENLİK UZMANLARI İŞ KAYBINA UĞRAMAYACAK'
Bakan Selçuk, iş yerlerinin daha güvenli hale getirilmesi için çalışıldığını belirterek, "C sınıfı iş güvenlik uzmanlarının, tehlike sınıfı hizmet sunumu alabilmesine dair geçici hükmün süresini bir süre daha uzatıyoruz. Söz konusu düzenleme ile kamu kurumları ve az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenlik hizmeti alma yükümlülüğü 1 Temmuz 2020'de başlayıncaya kadar on binlerce C sınıfı iş güvenliği uzmanı iş kaybına uğramadan bir üst tehlike sınıfına hizmet vermeyi sürdürecek. Bu sayede 400 bine yakın işyerlerinin ve bu işyerlerindeki 5 milyona yakın çalışanın daha erişilebilir bir iş güvenlik hizmeti almalarını amaçlıyoruz."
'GÜNDEMİMİZDE YOK'
Bakan Selçuk, konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici'nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, "Gündemimizde yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Genel kuruldan görüntü
-Bakan Selçuk'un konuşması
-Destici'nin konuşması
-Detay

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,(DHA)

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