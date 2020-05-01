Bakan Selçuk: Ferrari, Mercedes, Audi sahibi kişiler de 1000 TL'lik yardıma başvurdu

Samsun’da bir Ferrari sahibi, hükümetin koronavirüs dolayısıyla açıkladığı ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nden bin TL alabilmek için İlkadım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmuş ve olayın haber olmasının ardından gözler Samsun’daki Ferrari sahiplerine çevrilmişti.

Tüm Türkiye bu olayı merak ederken, çok sayıda lüks otomobil sahibinin ya da varlıklı insanın bu yardıma başvurduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye konuşan Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ferrari sahibinin yardıma başvurmasıyla ilgili, “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” açıklamasını yaptı.

