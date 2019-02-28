Bakan Selçuk: “Genç istihdam artacak”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘İŞKUR Kampüste’ programını çok önemsediklerini belirterek, “2019 yılında istihdam seferberliği kapsamında işverenlerimiz 2,5 milyon istihdam sözü verdi. Özellikle genç istihdamı arttıracağız” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açılış, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu’ya geldi. Ordu-Giresun Havalimanı’nda Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı M. Hilmi Güler, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Selçuk, buradan Ordu Valiliğine geçti. Şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, koordinasyon toplantısına geçmeden önce basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

“Ordu, doğduğum şehir”

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç’un kızı olan ve babasının kaymakamlık yaptığı dönemde 1979 yılında Ordu’nun Ulubey ilçesinde doğan Bakan Selçuk, doğduğu memleketinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Ordu’nun fındık üretimi, ticareti, ekonomideki başarısı, mavi ve yeşili buluşturan doğal güzellikleri ile her zaman övünç kaynağı olan bir şehir olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, “Tabii Ordumuzun benim doğduğum şehir olması hasebiyle de benim için ayrı bir yeri var. Ordu özellikle ekonomik canlılığı, kültürü, girişimci ruhuyla da bizim için örnek şehirlerimizden birisi. Bunun haricinde de doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, dereleri, yaylaları ile dünyanın da en güzel köşelerinden biri olduğuna inanıyoruz. Bu güzel şehrimiz Türkiye’nin gurur kaynaklarından birisi. İstihdamda, ihracatta oluşturduğu dinamizmle bölgemizdeki rol modellerden birisi olacak inşallah ve şehrimizin var olan potansiyelini daha ileri noktalara götürmek için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.