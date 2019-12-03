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Bakan Selçuk: Gençlerimizin yeteneklerinin ortaya çıkmasını önemsiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın, gençlerimizin sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz ve onların kişisel, sosyal gelişimlerinin ileri gitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz" dedi.

Muammer İRTEM- Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın, gençlerimizin sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz ve onların kişisel, sosyal gelişimlerinin ileri gitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bursa'ya gelerek, valilik ile tarihi belediye binasını ziyaret etti. Bakan Selçuk, ziyaretlerinin ardından '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla düzenlenen 'Sanata Engel Yok' etkinliğine katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Selçuk'un yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa milletvekilleri de yer aldı. Öğrencilerle bir araya geldiği etkinlikte Bakan Selçuk, "Saygı görme, değer verilme, özgüvenlerini artırma, toplumsal yaşama katılma gibi birçok hakkın engelli bireylerimiz için ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar anlama fırsatına sahibiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz, nitelikli eğitim ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Özel eğitim okullarımızı, meslek odalarımızı, okullardaki çocuklarımızın materyallerini, hepsini daha fazla geliştirerek, daha fazla artırarak, katkı sağlamayı hedef haline getirdik. Bu bağlamda çocuklarımızın, gençlerimizin sahip oldukları yeteneklerin ortaya çıkmasını çok önemsiyoruz ve onların kişisel, sosyal gelişimlerinin ileri gitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz" diye konuştu.

'SANATA ENGEL YOK, DEMEK İÇİN GELDİM'

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere ortam sağlamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Açılacak sergiyle öğrencilerimiz, sanatın eğitimle eğitimin de sanatla kesiştiği noktada faaliyetler sergiliyor, renkli bir dünyayı bizimle paylaşıyor. Burada 200 eser sergileniyor. Öğrencilerimiz yeteneklerinin, becerilerinin ne kadar gelişmiş olduğunu ve potansiyellerinin ne kadar yüksek olduğunu görebilmemiz için bize imkan sağlıyor. Öğretmenlerimiz, sadece öğrencilerin bu yeteneklerini geliştirme konusunda destek olmuyorlar, göz bebeklerine bakarak, gülümseyerek, onları cesaretlendirmeye çalışıyor. Bu sebeple öğretmenlerimizin özel bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Özellikle bu çocuklarımızın annelerine de çok teşekkür ediyorum; çünkü onların çabası, onların kucaklayışı, sıcaklığı olmasa bu çocuklarımız gelişemeyecek ve içlerindeki potansiyeli açığa çıkaramayacak. Annelerin cesareti ve desteğiyle öğretmenlerin beraberliğiyle bu çocukların gözlerindeki pırıltıyı hep beraber görme imkanımız artıyor. Bu çalışmalara katkısını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle buraya gelmemin nedeni, 'Sanata engel yok' demeyi sizlerle birlikte haykırmak için" dedi.

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