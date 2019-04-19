Bakan Selçuk: Genel Sağlık Sigortası, 'Türk Mucizesi'

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- AİLE Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, en düşük maliyetli ve en derinlikli sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, 'Türk mucizesi' olarak adlandırılabilecek bir sistem" dedi.

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları'nın 10'uncusu, Antalya'da yapıldı. 18-20 Nisan tarihleri arsındaki toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan OHSAD Başkanı Reşat Bahat, "Türkiye'de 571 hastane var ve bunların 20-25'i sağlık turizmi yapabilecek kapasitede. 20 milyar dolarlık bir sağlık turizmi hedefi konuldu ama en az 150 hastaneyle bunu yapabiliriz" dedi.

Sağlık hizmetini bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise "Sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak; sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması birincil hedefimiz. Sizler bizim temel çalışma ve çözüm ortaklarımız, aynı zamanda birlikte sunduğumuz hizmetin asli unsurlarısınız. Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olan sosyal güvenlik reformunu ve onun en dikkat çeken değerli unsuru olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemini kurup işletme başarısını AK Parti iktidarları olarak sizlerle birlikte elde ettik" diye konuştu.

'TÜRK MUCİZESİ'

Bakan Selçuk, "Bugün dünyanın en geniş kapsamlı, en düşük maliyetli ve en derinlikli sağlık paketini sunan Türk Genel Sağlık Sigorta Sistemi, 'Türk mucizesi' olarak adlandırılabilecek bir sistem. Uluslararası bir başarı örneği olarak nitelendiriyoruz. Bu kamunun, özel sektörün, bir bütün olarak Türkiye'nin başarısıdır. Anayasa'nın devlete görev olarak verdiği Genel Sağlık Sigortası'nı kurup işletmek 26 yıl sonra ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın başında bulunduğu AK Parti hükümetlerine nasip oldu. 2008'de gerçekleştirilmeye başlanıp 2012'de bütün hükümleriyle yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformunun ve onun iki temel unsuru olan kanunların altında AK Parti hükümetlerinin imzası bulunmaktadır" dedi.

GSS'NİN ÖNEMİ

Sosyal güvenlik reformunun en önemli sonucu olan GSS'nin öneminin, ancak geçmişle mukayeseyle anlaşılabileceğini kaydeden Selçuk, 2002'de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortası'nın kapsamını, bugün yüzde 99,5'e çıkardıklarını açıkladı. Neredeyse parası olanların değil herkesin ulaşabileceği bir hizmet olarak sistemin bugün gündemde olduğunu kaydeden Selçuk, "Ülke genelindeki 17 bin eczaneden sadece 3 bin 260'ının SSK ile sözleşmesi vardı. SSK bünyesindeki 261 eczane ile birlikte ülkedeki eczanelerin ancak yüzde 19'u kamu sağlık sigortasına hizmet verebiliyordu. Bugüne baktığımızda ise 26 bin 221 eczanenin tamamına yakınından vatandaşlarımız sağlık sigortası kapsamında yararlanabiliyor" dedi.

Bugün tüm sigortalıların özel-kamu ayrımı olmaksızın 2 bin 463 sözleşmeli sağlık hizmet sunucusundan hizmet alabildiğini anlatan Selçuk, bütün bu verilerdeki iyileşmeyi, aslında sağlık hizmetlerine ve dolayısıyla GSS'ye daha fazla kaynak ayırarak sağladıklarını söyledi. Dünyanın hiçbir ülkesinde 76 TL ile kendisini ve bakmakla yükümlü olduğu tüm aile üyelerini kamu sağlık sigorta sistemine dahil eden başka bir sistem olmadığını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Türkiye'de belirli bir düzeyin altında geliri olanların bu primini de devletimiz ödüyor. Onları aynen memurlar ve işçiler gibi kapsama alıyoruz. Eskiden 'Yeşil Kartlı' olarak tanımlanan bu kapsamdaki vatandaşlarımız üniversite hastanelerinden ve hatta özel hastanelerden de yararlanabiliyor. Eskiden hemen hiçbir eczaneden ilaç alamazlarken bugün ise 8 bin 353 vatandaşımız için Bakanlık bütçemize özel ödenek koyduk" diye konuştu

7 YILDA 43 MİLYAR TL ÖDEME

2012 yılında uygulamaya başlanan GSS kapsamında bugüne kadar yaklaşık 43 milyar TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle dedi:

"Kişi başına milli geliri orta gelir düzeyinde olan ve kayıt dışılığın yüzde 30'lar bandında olduğu bir ülkede böyle bir mucizeye sahip olmanın da hepimizin ortak başarısı olduğunu düşünüyorum. Bugün hekime müracaatların yaklaşık yüzde 16'sı özel sağlık hizmet sunucularına yapılmaktayken SGK sağlık harcamaları içindeki tedavi harcamalarında özel sağlık hizmet sunucularının aldığı pay yüzde 20,4. 2018 yılında 69 milyon kişi hastaneye başvurmuşken, bunlardan 25 milyonu özel hizmet sunucularına başvurmuş. Bunun karşılığında SGK olarak özel hizmet sunucularına sadece 2018 yılında 10 milyar 272 milyon lira ödeme yapmışız. Özellikle 2007 yılından bu yana birçok işlem kalemi değişmeksizin devam eden SUT'un ciddi bir revizyona tabi tutulmasına dair talebinizi de makul ve haklı gördüğümü belirtmek isterim. İnşallah bu konudaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

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