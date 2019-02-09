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Bakan Selçuk, Gölbaşı’nda muhtarlar ve STK’lar ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin altına imza attığı bir iş var bir proje var.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin altına imza attığı bir iş var bir proje var. Nedir bu proje Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı’nda bir adayı var. Bu imza atıldıktan sonra nokta konulmuştur. Nokta konulduktan sonra konuşulmaz herkes üstüne düşeni yapar vazifesini görür" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki muhtarlar ve STK’lar ile bir araya geldi. Toplantıda yaptığı konuşmada Selçuk, Gölbaşı Emirler Köyünde doğup büyüdüğünü anlatarak, "Hiç irtibatımızı kesmeden de bu topraklarda bu coğrafyada da bulunduk hala da bulunuyoruz. Bize Amerika’dan da, Avrupa’dan da, İstanbul’dan da çok teklifler geldi öğretim üyesi olarak profesör olarak gelin buralarda çalışın diye ama Ankara’yı hiçbir zaman bırakmadık. Burada bulunup buraya hizmet etmeyi büyük bir gaye edindik" ifadelerini kullandı.

"Bizim burada bulunmamızın bir gayesi var. Safları daha da sıklaştırmak birlikte kol kola el ele girmek"
Bakan Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin altına imza attığı bir iş var bir proje var. Nedir bu proje Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı’nda bir adayı var. Bu imza atıldıktan sonra nokta konulmuştur. Nokta konulduktan sonra konuşulmaz herkes üstüne düşeni yapar vazifesini görür ve Türkiye’nin büyük fotoğrafına dünyanın büyük fotoğrafına bakar büyük çerçeveye bakar ve bu manada bu topraklarda bulunmanın zorluğunu hisseder. Bu coğrafyanın jeopolitiğinin ne kadar zor olduğunu, emperyalistlerin Türkiye’nin boğazını nasıl sıktığını ve neler yapmaya çalıştıklarını hepimiz gün gün hafta hafta ay ay görüyoruz. Bizim burada bulunmamızın bir gayesi var. Safları daha da sıklaştırmak birlikte kol kola el ele girmek."
Elinde bazı notlar olduğunu söyleyen Selçuk, "Burada Türkiye’nin Ankara’nın Gölbaşı’nın projeleri var. Projelerle ilgili en ufak bir endişemiz kaygımız ne yapılacak nasıl yapılacak bunlarla ilgili benim hiçbir endişem yok. Bunların hepsi yapılır. Önemli olan sadece güzel bir heyecanla hep birlikte bir şey yapmak için 31 Mart’ın neticesinde güzel bir zafer elde etmek için gayreti samimiyeti hep beraber göstermemiz. Bunun için görüyorum ki hepiniz hazırsınız. Hepinizin bu konuda fikri zikri bir olmuş beraberce hareket ediyorsunuz. Biz de köy köy kasaba kasaba ilçe ilçe dolaşıp bütün arkadaşlarımızla sizlerle el ele tutuşup burada elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bütün bu yapılacak olan projeler bizim Gölbaşımızın yükselmesi için bir fırsattır. Bende bunların şahsen takipçisi olacağım. Hep beraber el ele burada katkı sağlayacağız hiç merakınız olmasın" şeklinde konuştu.
Programda Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ve Cumhur İttifakı’nın Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek’te yer aldı.
Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.

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