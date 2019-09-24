Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eğitimin MR’ını çekebilmek ve uluslararası standartlarda başarı sağlayabilmek için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Bakan Selçuk’un yaptığı paylaşımı Milli Eğitim Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından da duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; çocukların yaşamına dair her şeyin ince elenip sık dokunması gerektiğini aktardı. Selçuk’un yaptığı paylaşımda Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) fırsat eşitliği yaratmada faydalı olabileceği belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakan Selçuk’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Doktorumuz çocuklarımıza gerekli durumlarda tahlil ve görüntüleme yapmadan, teşhis koymadan reçete yazmıyor, müdahalede bulunmuyor. Peki ya bizler Beden ölçülerini, ayak numaralarını almadan kıyafet, ayakkabı almıyoruz. Yiyeceklerini bile yaşına, kilosuna göre ölçülü veriyoruz. Çocuklarımızın yaşamına dair her şey bu kadar ölçüm gerektirirken, çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz. Bir yıldır okullarımızda geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Çocuklarımızın mevcut durumunu yani eğitimdeki MR’ını çekebilmek ve uluslararası standartlarda izleyip değerlendirebilmek için yaptığımız ve sonuçlarını paylaştığımız ‘Başarı İzleme Araştırması’ yaptığımız onlarca araştırmadan sadece biri. Evet, ’Hedefi olan çocuklar daha başarılı, ailenin eğitime ilgi gösterme oranı başarıyı olumlu yönde etkiliyor, çocuklarımız okuduğunu anlamakta ve matematikte zorlanabiliyor, öğretmenin ve okul yöneticisinin tecrübesi çocuğun başarısını etkiliyor’ gibi pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek. Destekleme-Yetiştirme Kurslarında yaptığımız düzenlemeler, kurduğumuz dijital alt yapı, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriğinin öğrenci odaklı yenilenmesi, erişiminin kolaylaştırılması, fırsat eşitliği için geliştirdiğimiz, ülkenin her yerinden ulaşılabilecek destekleme yazılımları bu sonuçlar için birer çözüm olacak. Her alanda olduğu gibi, eğitimde de sorunlar durum tespiti ve çözüme yol bulmak içindir, varlığına odaklanıp şikayet etmek için değil. Durumu biz analiz ediyoruz ama sonuçları sizinle paylaşıyoruz, çözümü de birlikte bulacak ve iyileşmeyi de hep beraber göreceğiz."

