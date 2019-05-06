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Bakan Selçuk iftarda şehit aileleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.05.2019 22:01 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iftarda şehit aileleri ile bir araya geldi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programında şehit personellerin aileleri ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk iftarda şehit aileleri ile bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iftarda şehit aileleri ile bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programında şehit personellerin aileleri ile bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda oruçlar birlikte açıldı. Şehitlerin acısının yüreklerinde olduğunu ve onların her daim vatan için çalıştığını belirten Selçuk, “Onların bu hizmet aşkı, görevlerine dair olan inançları, bu millet adına büyük bir umuda sevk ediyor bizi. Bizim böyle bir ülkede, böyle öğretmenlerle, Türkiye Cumhuriyeti’ni çok büyük bir azimle yükseklere taşımamak için hiçbir sebebimiz yok. Bu acının yıllar geçse bile sizlerin yüreğine taş gibi oturduğunu biliyorum. Sizler onları hatırlarken biz de sizleri hatırlamak için buraya davet ettik. Keşke mümkün olsa da bütün Türkiye’deki şehit ailelerini davet edebilsek. Ama temsili olarak sizi burada görmek, Milli Eğitim Bakanlığının bir vazifesidir. Sizlerle birlikte çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit aileleri konusunda çok duyarlı olduğunu hatırlatan Selçuk, Cumhurbaşkanı liderliğinde bütün şehitlerin geride bıraktığı ailelere destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Selçuk’un şehit aileleri ile yakından ilgilendiği programda, ailelere hediyeler dağıtıldı.

Bakan Selçuk iftarda şehit aileleri ile bir araya geldi

Bakan Selçuk iftarda şehit aileleri ile bir araya geldi

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