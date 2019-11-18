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Bakan Selçuk: İlçelerde 'Öğretmen Destek Noktaları' kurucağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına erişim sorununu ortadan kaldırmak üzere Türkiye'nin bütün ilçelerinde 'öğretmen destek noktaları' kurulacağını söyledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına erişim sorununu ortadan kaldırmak üzere Türkiye'nin bütün ilçelerinde 'öğretmen destek noktaları' kurulacağını söyledi. Selçuk, "Türkiye'nin 957 ilçesine, iline değil, her ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı'nın açılışı kapsamında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla Türkiye genelindeki öğretmenlere seslendi. Öğretmenlere görme engelliler ortaokulunun bahçesinden seslenen Selçuk, okulda görme engelli öğrencilerle birlikte otizmli öğrenciler ve birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğünü belirtti. Ders veren öğretmenlerden bazılarının bu okuldan mezun olan görme engelli meslektaşları olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "İstedim ki onların göremediği; ama hissettiği bu muhteşem ağaçları onlar adına ülkenin tüm öğretmenleri görsün" dedi.

'BİZİM ÇIKIŞ NOKTAMIZ SİZLERSİNİZ'

Bakan Selçuk, kendisi dahil bütün eğitimcilerin meslek hayatındaki ilk ara tatilin başladığını hatırlatarak, "Bu uygulamayla birlikte çocuklarımıza nefes aldıralım, sizlere de mesleki gelişim programlarımız için zaman ayırabilelim istedik. Hep söyledim, bir kez daha yinelemek istiyorum. Bizim çıkış noktamız sizlersiniz. Öğretmenin gayreti, isteği, öğrenme çabası, öğrenme yolculuğunu sürdürme talebi olmazsa biz yol alamayız" diye konuştu.

'ÖĞRETMEN DESTEK NOKTALARI' AÇIYORUZ'

Bakan Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için merkezde geniş çaplı çalışma yürüttüklerini, yeni eğitim programları açıldığını, eğitimci eğitimlerinin tamamlandığını belirtti. Türkiye'nin bütün ilçelerinde 'öğretmen destek noktaları' açacaklarını kaydeden Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu eğitimlere öğretmenlerimizin erişimiyle ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için çok önemsediğim ve değer verdiğim bir projenin müjdesini bugün vermek isterim. Türkiye'nin 957 ilçesine, iline değil, her ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız. Bu öğretmenlerimiz için bir nevi ayağını eğitim fakültesinden kesmemek demek. Bir nevi, 'lisansüstü çalışma' demek. Bu, 'öğretirken öğrenmeye devam etmek, gelişimini düzenli ve sistematik olarak devam ettirmek, durmadan öğrenmek' demek. Bir öğretmenin mesleğe başladığı günden emekliliğe kadar geçen sürede eğitimde, dünyada, teknolojide meydana gelen değişiklikleri göz önüne alırsak eğer, asla başladığımız yerde bitirmediğimizi, bu sürecin öğretmenlerimiz için büyük bir eğitim ve yenilenme gerektirdiğini kabul ederiz."

'HEPİMİZİN HAYALİ, GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'

Bakan Selçuk, öğretmen önlükleri ile ilgili pilot uygulamanın başlatıldığını, yeni tasarlanan öğretmen odaları için imkanlar dahilinde tadilat çalışmalarının yürütüldüğünü de ifade etti. Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına internet üzerinden ulaşabilecekleri 'ogretmen.meb.gov.tr' adresinin de hizmete sunulacağını söyleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Mesleki gelişim programlarına, duyurulara, öğretmen kitaplığına ve güncel konulara ulaşabilmeniz için ogretmen.meb.gov.tr adresinde yeni bir web sitesi hazırladık. Küçük küçük pek çok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir yap-boz gibi görüyorum eğitimi. Ben parçaların hepsini tek tek biliyorum, bir yıldır da uygun parçaları uygun yerlere koymak için çalışıyoruz. Şükür ki artık resim belirdi, tamamlanmadı ama belirdi. Hepimizin hayali, güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek. Güçlü bir geleceği tesis edebilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var, güçlü öğretmenler. Ben sizlerin yürek gücüne sonsuz inanıyorum. Öyle olmasa zaten en başında bu mesleğe talip olmazdınız."

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