Bakan Selçuk: İlçelerde 'Öğretmen Destek Noktaları' kurucağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına erişim sorununu ortadan kaldırmak üzere Türkiye'nin bütün ilçelerinde 'öğretmen destek noktaları' kurulacağını söyledi. Selçuk, "Türkiye'nin 957 ilçesine, iline değil, her ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız" dedi. Bakan Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı'nın açılışı kapsamında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla Türkiye genelindeki öğretmenlere seslendi. Öğretmenlere görme engelliler ortaokulunun bahçesinden seslenen Selçuk, okulda görme engelli öğrencilerle birlikte otizmli öğrenciler ve birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğünü belirtti. Ders veren öğretmenlerden bazılarının bu okuldan mezun olan görme engelli meslektaşları olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "İstedim ki onların göremediği; ama hissettiği bu muhteşem ağaçları onlar adına ülkenin tüm öğretmenleri görsün" dedi.

'BİZİM ÇIKIŞ NOKTAMIZ SİZLERSİNİZ' Bakan Selçuk, kendisi dahil bütün eğitimcilerin meslek hayatındaki ilk ara tatilin başladığını hatırlatarak, "Bu uygulamayla birlikte çocuklarımıza nefes aldıralım, sizlere de mesleki gelişim programlarımız için zaman ayırabilelim istedik. Hep söyledim, bir kez daha yinelemek istiyorum. Bizim çıkış noktamız sizlersiniz. Öğretmenin gayreti, isteği, öğrenme çabası, öğrenme yolculuğunu sürdürme talebi olmazsa biz yol alamayız" diye konuştu. 'ÖĞRETMEN DESTEK NOKTALARI' AÇIYORUZ' Bakan Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişimleri için merkezde geniş çaplı çalışma yürüttüklerini, yeni eğitim programları açıldığını, eğitimci eğitimlerinin tamamlandığını belirtti. Türkiye'nin bütün ilçelerinde 'öğretmen destek noktaları' açacaklarını kaydeden Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Bu eğitimlere öğretmenlerimizin erişimiyle ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için çok önemsediğim ve değer verdiğim bir projenin müjdesini bugün vermek isterim. Türkiye'nin 957 ilçesine, iline değil, her ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız. Bu öğretmenlerimiz için bir nevi ayağını eğitim fakültesinden kesmemek demek. Bir nevi, 'lisansüstü çalışma' demek. Bu, 'öğretirken öğrenmeye devam etmek, gelişimini düzenli ve sistematik olarak devam ettirmek, durmadan öğrenmek' demek. Bir öğretmenin mesleğe başladığı günden emekliliğe kadar geçen sürede eğitimde, dünyada, teknolojide meydana gelen değişiklikleri göz önüne alırsak eğer, asla başladığımız yerde bitirmediğimizi, bu sürecin öğretmenlerimiz için büyük bir eğitim ve yenilenme gerektirdiğini kabul ederiz."