Bakan Selçuk: İlçelerde 'Öğretmen Destek Noktaları' kurucağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarına erişim sorununu ortadan kaldırmak üzere Türkiye'nin bütün ilçelerinde 'öğretmen destek noktaları' kurulacağını söyledi. Selçuk, "Türkiye'nin 957 ilçesine, iline değil, her ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamanda her ilçede yapılanmamızı tamamlayacağız" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, 'Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı'nın açılışı kapsamında, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla Türkiye genelindeki öğretmenlere seslendi. Öğretmenlere görme engelliler ortaokulunun bahçesinden seslenen Selçuk, okulda görme engelli öğrencilerle birlikte otizmli öğrenciler ve birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğünü belirtti. Ders veren öğretmenlerden bazılarının bu okuldan mezun olan görme engelli meslektaşları olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "İstedim ki onların göremediği; ama hissettiği bu muhteşem ağaçları onlar adına ülkenin tüm öğretmenleri görsün" dedi.