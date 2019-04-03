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Bakan Selçuk ile öğrencinin İngilizce diyaloğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 20:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırıkkale ziyaretleri kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırıkkale ziyaretleri kapsamında ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi. Burada İngilizce dersine katılan Bakan Selçuk, bir öğrenciyle İngilizce konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Sümer Ortaokulunda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Selçuk, Tasarım Beceri Atölyesinde öğrencilerle sohbet ederek çalışmalarını da yakından inceledi. Diğer bir sınıfa giren Bakan Selçuk’u öğrenciler alkışlayarak karşıladı. Burada İngilizce dersinde öğrencilerle sıraya giren Bakan Selçuk, 5. sınıf öğrencisi Elifnur Arslantaş ile İngilizce sohbet etti. Daha sonra öğrencilerle muhabbet eden Selçuk, okuldan ayrıldı.

Bakan Selçuk’a Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi eşlik etti.

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