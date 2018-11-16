Bakan Selçuk İleri hedeflere ihtiyacımız var (EK)

SELÇUK EĞİTİME TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇÖZÜMÜ OLARAK BAKIYORUZ Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Burdur ziyaretinin ardından komşu il Isparta'ya geti. İlk olarak valiliği ziyaret eden Selçuk'u, Isparta'nın yeni valisi Ömer Seymenoğlu, MHP'li Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın karşıladı. Anı defterini imzalayan Bakan Selçuk, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak vizyon 2023 dokümanı doğrultusunda illeri ziyaret ettiklerini kaydetti. Eğitime Türkiye'nin en büyük sorunu olarak bakmadıklarını vurgulayan Selçuk, Eğitime Türkiye'nin en büyük çözümü olarak bakıyoruz. Isparta'nın da eğitim ile ilgili ne tür çözümler üreteceği, Isparta'daki eğitimin dünyadaki eğitim ile nasıl boy ölçüşeceği konusunda yeni stratejiler geliştirmek için buradayız. Öğretmen ve okul yöneticilerimiz ile irtibatlı olacağız. Okullarımızın daha iyi mesafe alması için gayret göstereceğiz dedi. 'ANDIMIZ MESELESİ' Toplantıda bir gazetecinin Andımız meselesini açar mısınız sorusuna ise Bakan Selçuk, Bugünkü konumuz bu değil karşılığını verdi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da ilk ağırladıkları bakanın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olduğunu kaydetti. Eğitimin ülkenin en önemli konularından biri olduğunu dile getiren Seymenoğlu, Isparta'da birinci önceliklerinin eğitim olduğunu aktardı.

