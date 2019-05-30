BAKAN SELÇUK: İLK 4 AYDA 416 BİN KİŞİYİ ÖZEL SEKTÖRE YERLEŞTİRDİK 

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL(DHA)

TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödül Törenine katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “2019'un ilk 4 ayında 416 bin kişiyi özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Cumhurbaşkanımızın yıl sonuna kadar 2.5 milyon ilave istihdam sözünü de hatırlatmak istiyorum" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) geleneksel “TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödül Töreni" Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Etiler'de bulunan özel bir otelde gerçekleşen törendeki projeler; Yenilikçilik, Etkililik, Kapsayıcılık, İyi Uygulama, Sürdürülebilirlik, Girişimcilik Özel Ödülü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü, İş Başında Eğitim Özel Ödülü alanlarında değerlendirildi ve 12 şirket sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık bulundu.

“İHRACATIMIZI 2018'DE 168 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk burada yaptığı konuşmada, “Ülkemize karşı gerçekleştirilmek istenen antidemokratik girişimlere, 15 Temmuz'la birlikte başlayan ekonomik manipülasyonlara rağmen; 2002'den bugüne yıllık ortalama yüzde 5,6 büyüme oranına ulaştık. Aynı dönemde 36 Milyar Dolar olan ihracatımızı 2018'de 168 Milyar Dolara yükselttik" şeklinde konuştu.