Bakan Selçuk ilk tasarım ve beceri atölyelerini açtı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk tasarım ve beceri atölyelerinin açılışını Tokat'ta gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Tokat Karşıyaka Ortaokulu'nda açılan ilk tasarım ve beceri atölyelerinde öğrencilerin tasarlama ve uygulama becerilerini geliştirecek çok sayıda set yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "tüm okullara tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması" hedefinin gerçekleştirilmesi için harekete geçildi. Bakan Selçuk, Türkiye genelinde tasarım ve beceri atölyelerinin ilk örneği olarak, Tokat'taki tasarım ve beceri atölyesinin açılışını yaptı.

Torna ve freze makineleri, dikey tel testere ile üç boyutlu modelleme makineleri, ahşap tasarım ve şekillendirme setlerinin de yer aldığı atölyelerde, üç boyutlu (3D) yazıcılar öğrencilerin oldukça ilgisini çekti.

Öğrenciler tasarladıkları nesnelerin üç boyutlu yazıcıdan çıktılarını almanın heyecanını yaşadı.

- Geleneksel yazmacılık, öğrencilerle devam ettirilecek

Tasarım ve beceri atölyelerinde en dikkat çeken bölüm Tokat'ın geleneksel yazmacılık bölümü oldu.