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Bakan Selçuk, ilköğretim için hazırlanan okul zili ve şarkısını tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu zili hazırlamamızın temel sebebi, sınıflar ve okullar sadece belirli akademik içeriklerin paylaşılması için değildir. Orası bir hayat sahnesidir, sınıflarımızdaki, koridorlarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır"

NEVŞEHİR (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısını tanıttı.

Nevşehir'in Uçhisar beldesi Haydar Çankaya İlkokulu bahçesinde düzenlenen 'Yeni Okul Zili ve Çocuk Şarkısı Tanıtımı' programında konuşan Selçuk, bakanlık olarak aylardır söz konusu projenin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde bütün ilkokullarda aynı zilin, aynı şarkının ve şarkı sözlerinin kullanılması için bir hazırlık yaptıklarını belirten Selçuk, "Bu zili hazırlamamızın temel sebebi, sınıflar ve okullar sadece belirli akademik içeriklerin paylaşılması için değildir. Orası bir hayat sahnesidir, sınıflarımızdaki, koridorlarımızdaki, okul bahçelerimizdeki her şey eğitimin bir parçasıdır." dedi.

Çocuklar için ortak bir okul zili hayata geçirmek istediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu anlamdaki çalışmamızı bugün paylaşıyoruz. Hem bir zil söz konusu, çocuklarımızın teneffüslere çıkarken işitecekleri, hem de aynı melodinin söz konusu olduğu bir şarkımız var. Şarkımızın bestesini müzisyen Nil Karaibrahimgil yaptı. Sözlerini Şermin Yaşar yazdı. Bu şarkımızın ve okul zilimizin hazırlanmasında daha önce 23 Nisan şarkımızı da hazırlayan ekip çalıştı. Bu bağlamda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hizmetine yeni bir faaliyeti sunmuş olmaktan da çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizle beraber bunu Nevşehir'de paylaşmaktan da ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmasının ardından yeni okul zilini tanıtan Selçuk, bir süre sohbet ettiği öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi.

Yeni okul zili ve çocuk şarkısının sözleri ise şöyle:

"Merak edip araştıran / Dünyaları keşfedeniz / Aç kapıyı, bekle bizi / Hep beraber gelen biziz,

Kol kolayız el eleyiz / Yoldayız biz gelecek biziz / Oyun biziz, müzik biziz / Koşan biziz, duran biziz,

Yürekteki rengi bulup / Hep yeniden resmederiz / Aç kapıyı, bekle bizi / Hep beraber gelen biziz,

Kol kolayız el eleyiz / Yoldayız biz, gelecek biziz / Tohum biziz, toprak biziz / Güneş biziz, yağmur biziz,

Büyüyüp göklere uzanırken / Çiçeklenip açan biziz / Yarınlara hep baktığın / Bir umutsa aradığın / O da biziz, o da biziz..."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk Nevşehir

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