Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ekonomi sürecine geçişi sağlayacaklarını, bunun birlik ve beraberliğin olduğu ortamda sağlanacağını vurgulayan Selçuk, "Türkiye’nin ekonomide hayata geçirmeye başladığı yerli ve milli girişimleri durdurmaya çalışanlara da en güzel cevabı işveren ve işçilerimiz hep beraber vereceğiz. Daha fazla çalışarak, daha fazla istihdam sağlayarak buna cevap vereceğinize inancım tam." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin 2018’de de ekonomik saldırıya maruz kaldığını ama hepsine karşı başarılı bir şekilde mücadele edildiğini ve bugüne gelindiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bizim işverenlerden beklentimiz ivmenizi daha da yükseltmeniz ve etkinliğinizi arttırmanız. Tüm işverenlerin Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü 2019 yılının sonuna kadar tutacağına inanıyoruz." dedi.

Türkiye’nin son 16 yılda işveren ve girişimciler sayesinde 3,5 kat büyüdüğünü dile getiren Selçuk, "2002’de 727 bin olan sigortalı çalışan iş yeri sayımız 1,9 milyona, yine aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22.3 milyona yükseldi. İŞKUR’un aktif iş gücü programlarımızdan yararlananların sayısı da 3 milyonu geçti." diye konuştu.

Güçlü bir ekonomiye ulaşarak istihdamı arttırmak istediklerini aktaran Selçuk, işverenlerden bu konuda destek istedi.

Hükümet olarak işverenlere istihdamı arttırmak için katkı sunacaklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:

"17 teşvik programımız vardı. Yeni nesil teşvik paketimizde, nisan ayının sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için üç ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretlerini de biz ödeyeceğiz. Eğer şartlar sağlanırsa izleyen 9 ayda da prim ve vergileri de ödemeye devam edeceğiz. Bunların biz işverenler için çok önemli olduğuna inanıyoruz."

Bakan Selçuk, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamalarından işverenlerin yararlanmasını istediklerini vurgulayarak, "Bugüne kadar 1,7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız halihazırda destek alıyor. Biz istiyoruz ki daha fazla işverenimiz ve sigortalımız bu teşvik paketlerinden yararlansın. Prim desteklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana işverenlerimize yaklaşık 150 milyar kadar bir destek sağladık devlet olarak." ifadelerini kullandı.