Bakan Selçuk 'İstihdam Seferberliği 2019' programında konuştu

Özden ATİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iki yıl önce başlatılan Milli İstihdam Seferberliği 'ne hız kesmeden devam ettiklerini belirterek "Geçen ay Cumhurbaşkanımıza 2 buçuk milyon ilave istihdam sözünü de bütün işverenlerimizin tutacağına inanıyoruz. 2 buçuk milyon ne demek? Biz çarpı dört diye hesaplasak 10 milyon insanın hayatına dokunmak demek. Dolayısıyla toplumsal barışın, toplumsal kalkınmanın yollarından biri de bu ürettiklerimizi beraber paylaşmaktan geçiyor, istihdam da bunun en etkili yollarından biri" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinesinde düzenlenen "İstihdam Seferberliği 2019" programına katıldı. Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen programın açılış konuşmasını TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen yaptı. Önen, hükümetin verdiği teşviklerin öneminin çok büyük olduğunu belirterek "Yeni seferberlik kapsamında uygulanmaya koyulacak teşviklerin yanı sıra geçtiğimiz yıl istihdam seferberliği kapsamında başlatılan ve uygulanan teşvikler de işletmelerimize can suyu olmuştur" dedi.