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Bakan Selçuk: İstiklal Marşı, büyüklüğün gerçekliğidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiklal Marşı, hem ilham verenin azizliğinin hem de ilham alıp yazan asil vatan evladının büyüklüğünün gerçekliliğidir.

Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İstiklal Marşı, hem ilham verenin azizliğinin hem de ilham alıp yazan asil vatan evladının büyüklüğünün gerçekliliğidir. İstiklal Marşı'nın aynasından kendimize şekil verdikçe, büyük Türk milleti ve devleti ile ilelebet payidar kalmaya devam edecektir" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da, Tacettin Dergahı'nda 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Selçuk, her şairin yazamayacağı İstiklal Marşı'nın ancak Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkabileceğini vurguladı.
'İSTİKLAL MARŞI HEYBETLİ KİMLİĞİMİZDİR'
İstiklal Marşı'nın, Türk dilinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bu marş bizim inkılabımızı anlatır' dediği İstiklal Marşı'mız bir yenilenmedir, tefekkürdür, ruhtur, heyecandır, şanlı mazimizdir, kahramanlık destanımızdır, heybetli kimliğimizdir, dik bir duruştur, milli bir mutabakattır, maneviyat sembolüdür" dedi.
'MEHMET AKİF DAVA VE AKSİYON ADAMI'
Bakan Selçuk, Mehmet Akif Ersoy'un, bir dava ve aksiyon adamı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Sözün özü; İstiklal Marşı'mız her şairin yazabileceği bir metin değildir elbet. Milletini tanıyan, milletinin değerleri ile bütünleşmiş, söylediklerini hakikaten yaşayan, samimi, fedakar, ağlayan, ağlatan, hisseden bir sanatçı olan Akif, ancak böyle bir şiir yazabilirdi. Yaşadığı devirde toplumu adım adım ta derinden takip etmiş, milletin derdini, sevincini, felaketlerini en özlü sözlerle ifade ederek, millete, kalemiyle, yaşamıyla rehberlik eden, 'zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem' diyen Mehmet Akif, esarete isyan eden, milletiyle ağlayan, milletiyle gülen, iman, dava ve aksiyon adamıdır. İstiklal Marşı, hem ilham verenin azizliğinin hem de ilham alıp yazan asil vatan evladının büyüklüğünün gerçekliliğidir. İstiklal Marşı'nın aynasından kendimize şekil verdikçe, büyük Türk milleti ve devleti ile ilelebet payidar kalmaya devam edecektir."
'OMUZLARIMIZDA GELECEĞİN SORUMLULUĞU VAR'
Geçmişin mirasını ve geleceğini, emanetini taşıdıklarını vurgulayan Selçuk, "Unutmayınız ki; hepimizin omuzlarında, çocuklarımızın şahsında geleceğin sorumluluğu var. Bu sorumluluğu taşımak çalışmak ister, fedakarlık ister. Bizden sonra gelecek nesillere güçlü ve gelişmiş bir ülke bırakmak geçmişin mirasını geleceğe emanet olarak taşıyabilmek için çok çalışmalıyız" diye konuştu.

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