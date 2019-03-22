Bakan Selçuk, İzmir’de yaşanan kaza hakkında konuştu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocukları ve ailelerini taşıyan minibüs kazasında yaralananlara ’acil şifalar’ diledi. Bakan Selçuk, "Down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diliyorum” dedi.

Bir dizi programlara katılmak ve yeni açıklanan teşvik paketinin detaylarını paylaşmak üzere Samsun’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk olarak Samsun Valiliğinde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından İzmir’de yaşanan kaza hakkında açıklamalarda bulundu.

“Down sendromlu çocuklarımıza ve ailelerine acil şifalar diliyorum”

İzmir’de yaşanan kazayı, Samsun’da toplantı sırasında öğrendiğini ifade eden Bakan Selçuk, “Dün Down Sendromlular Günü’ydü. Toplantımız sırasında üzücü bir haber aldık. İzmir’in Çiğli ilçesinde down sendromlu çocuklarımızı ve ailelerini taşıyan minibüsün devrildiğini ve 28 yaralımızın olduğunun haberini aldık. Yavrularımıza ve ailelerimize acil şifalar diliyoruz. İzmir İl Müdürlüğümüz ve ekiplerimiz tedavileri için sahadalar. Tedavileri için gereken yakın alakayı gösteriyorlar. Biz de durumu takip ediyoruz. İnşallah yavrularımız ve ailelerine en yakın zamanda acil şifalar diliyoruz. Toplantımız esnasında böyle bir acı haber de gerçekleşti” dedi.