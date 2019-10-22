Bakan Selçuk: Kadın istihdamında önemli ilerleme sağladık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın istihdamında önemli bir ilerleme sağladık. 2007 yılından 2018 yılına geldiğimizde kadın istihdamında 4 milyona yakın bir artış gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

Bakan Selçuk, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen, 'İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı' projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda, Bakan Selçuk'un yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Türkiye'nin 33 ilinden kadın girişimci derneklerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

'KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPAN TEŞVİKLER SAĞLIYORUZ'

Burada konuşan Bakan Selçuk, Türkiye'de toplam işverenlerin içerisinde kadın oranının yüzde 16 olduğunu ve bu oranın istedikleri seviyede olmadığını söyledi. Geçmişe oranla kadın istihdamında büyük bir ivme yakaladıklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Kadın istihdamında önemli bir ilerleme sağladık. 2007 yılından 2018 yılına geldiğimizde kadın istihdamında 4 milyona yakın bir artış gerçekleştirmiş durumdayız. 'Ulusal İstihdam Strateji'miz, bu sürecin başını çeken en önemli düzenleme. Bununla, istihdam potansiyelini değerlendirmeye yönelik çok kapsamlı çalışmalar yürüttük. Teşviklerle hedeflerimizi uygulama yolunda kadınlara pozitif ayrımcılık yapan teşvikler sağlıyoruz" dedi.