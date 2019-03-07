Bakan Selçuk: Kadın istihdamını 9 milyona çıkardık

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da düzenlenen 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005'te 5 milyon 108 bin olan kadın istihdamını, 2018'de 9 milyona çıkardıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı konuşmada KADEM'in, kadının aile içindeki, sosyal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirici çalışmalarda bulunmak, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık ve ortak bir bilinç oluşturmak dahil birçok konuda, ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla dikkati çeken öncü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Demografik dönüşüme dikkat çeken Bakan Selçuk, doğurganlığın azaldığı bir sürece girildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "7 milyar 600 milyon nüfusa sahip dünyanın 678 milyonu yani yüzde 9'u, 65 yaşın üstünde. 2050'de bu oranın yaklaşık yüzde 16'ya yükseleceği bekleniyor. Dünyada ortalama yaşam süresi 2000 yılında 68 iken şu anda 72 sene. Bundan 60 yıl önce ise dünyada kadın başına doğum sayısı 5 iken bugün 2,44 çocuğa düşmüş durumda" dedi.

"TÜRKİYE NÜFUSU YAŞLANIYOR"

20 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen 1. Yaşlılık Şurası'nda da vurguladığı üzere Türkiye nüfusunun gittikçe yaşlandığının altını çizen Selçuk, şunları söyledi: