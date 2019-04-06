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Bakan Selçuk: "Kadınlara finansal okuryazarlık seminerleri 81 ile yaygınlaştırılacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Finansal Okuryazarlık Seminerlerinin" yaygınlaştırılması için eğiticilere yönelik eğitimin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini söyledi.Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenecek eğitime ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, "20 ilde gerçekleştirilecek seminerlerde finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan personel görev alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Finansal Okuryazarlık Seminerlerinin" yaygınlaştırılması için eğiticilere yönelik eğitimin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini söyledi.
Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenecek eğitime ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, "20 ilde gerçekleştirilecek seminerlerde finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan personel görev alacak. Amacımız bu seminerleri 81 ilde yaygınlaştırmak" diye konuştu.
Kadınlara yönelik tasarruf ve yatırım gibi ekonomik konularda farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Bakan Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen seminerlerin 2018-2023 yılları Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yapıldığını kaydetti.
Bakan Selçuk, kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilen bölümde, İŞKUR, KOSGEB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) temsilcileri ile işbirliği yapıldığının altını çizerek, geçtiğimiz yıl 23 ilde gerçekleştirilen seminerlere toplam 7 bin 100 kişinin katıldığını belirtti.

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