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Bakan Selçuk, kadınlarla Anıtkabir' ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:18 | Son Güncelleme

    AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünde aralarında milletvekili ve bürokratların da bulunduğu kadınlarla Anıtkabir'ı ziyaret etti.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84'üncü yıl dönümünde aralarında milletvekili ve bürokratların da bulunduğu kadınlarla Anıtkabir'ı ziyaret etti.

Bakan Selçuk ve beraberindeki kadınlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir’e geldi. Bakan Selçuk’un, Atatürk’ün mozolesine çelenk koymasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından beraberindeki heyet ile Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Selçuk, daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Bakan Selçuk, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından, dünyadaki birçok devletten önce, 1930 yılında yerel seçimlerde, 1933 yılında Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde, 5 Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını elde ettik. Bu öncü girişimleriniz, karar alma mekanizmalarına katılım konusunda kadınlarımıza uluslararası arenada hala haklı bir gurur yaşatmaktadır. 2013 yılında yapılan düzenlemeyle de başörtülü kadınlarımızın kamuda çalışmalarına ve seçilme haklarına yönelik ayrımcılıklar kaldırılmış; böylece önemli bir eşik atlanarak, siyasal haklar manzumesi tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine doğru yürürken, değerler dünyamızda her zaman muhterem bir yere sahip olan kadınların öncü roller alması temel gayemizdir. Bu doğrultuda, Bakanlığımız çalışma alanı çerçevesinde aile yapımızı, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi koruyarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için hiç durmadan çalışmayı sürdüreceğiz."

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