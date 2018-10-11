HABER

Bakan Selçuk, kağıttan lale hediye eden Suriyeli Sabbah'ı unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Şanlıurfa’daki programında dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi'nin kendisine hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Şanlıurfa’daki programında dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi'nin kendisine hediye ettiği kağıttan lalenin fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk'un, "Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe" mesajı ilgi görürken, Suriyeli Sabbah, Bakan Selçuk'un, laleyi paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

19 Eylül’de, 692 bin öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü Şanlıurfa’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Necat Ortaokulu'nu ziyaret etti. Bakan Selçuk'a burada dördüncü sınıfa giden Suriyeli Sabbah Ammadi, kağıttan yaptığı laleyi hediye etti. Bakan Selçuk kağıttan laleyi tutarken çektirdiği fotoğrafı bugün sosyal medya hesaplarından 'Urfa'da bir lale' notuyla paylaşarak 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Bakan Selçuk’un kağıttan lale paylaşımı kısa sürede takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Kız çocuğunun sınıfta yaptığı kağıt lalenin her sabah masasının üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Urfa'da bir kız öğrenci uzattı bu laleyi. Dördüncü sınıfa gidiyor. Orada yaptı, gözlerimin önünde. Getirdiğimden beri masamın üzerinde tutuyorum. Baktıkça hayret ediyorum; ona boş bir kağıt vermişiz, o katlayıp laleye dönüştürmüş. Boş bir kağıdı elleriyle laleye dönüştürebiliyorlar. O zaman bizim o sınıfları lale bahçesine dönüştürmemiz lazım. Bu çiçeği bana boşuna vermiş olamaz. 'Vazifeni yap' diyor hepimize nazikçe."

SURİYELİ AMMADİ: ÇOK MUTLU OLDUM

Suriyeli Sabbah Ammadi ise 4 yıl önce iç savaştan kaçarak ailesiyle Şanlıurfa'ya geldiğini anlatarak, "Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın okulumuzu ziyaret edeceği söylendi. Ben de evde kendisine ne hediye edebilirim diye düşündüm. O sıra ders çalışıyordum. Elimdeki kağıtla bir lale yaptım ve sabah okula geleceğim zaman yaptığım laleyi bakan yanıma oturunca hediye ettim. Ben onu bize sahip çıktıkları için teşekkür anlamında vermiştim. Bugün de okulumuzun müdürü, bakanın bu laleyi paylaştığını söyleyince ayrıca mutlu oldum" dedi.

PARTNERMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınızMayonez sürüyormuş! Çok şaşıracaksınız
Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralıÖğrenci servisi su kanalına düştü: 3 yaralı
Mersin'de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladıMersin'de Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Emeklilere memurluk yolu görüldü

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Rusya'nın ardından bir açıklama da Türkiye'den: Tamamlandı

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Son dakika! Adana'da korkutan deprem!

Son dakika! Adana'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

TEM'de büyük kaza: Tır ile otobüs çarpıştı! Trafik kilit

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

Diplomatik kaynaklardan Trump'a yalanlama! ABD iddialarına yanıt

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Operasyon sonrası ele geçirilen belgeler dehşete düşürdü! Aile boyu terörizm!

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

Diyarbakır'da kan donduran kadın cinayeti! Koli bandıyla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.