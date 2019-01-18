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Bakan Selçuk karne dağıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde karne dağıttı.

Kaan ULU-Mehmet DEMİR/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde karne dağıttı. Bakan Selçuk, "Ben çocuklarımızın illa ödev yapmaları konusunda bir öneride bulunmak istemiyorum, çünkü asıl ödevimiz, hayatımızın kendisiyle ilgili ödevdir" dedi.

"İNSANLAŞMA ÖDEVİMİZ VAR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yarıyıl tatili dolayısıyla Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin ve yetkililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk, sınıfları dolaşarak, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk daha sonra birinci sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı. Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, ''Bugün çocuklarım çok heyecanlı. Bizlerde çok heyecanlıyız. Tatil dönemi yeni bir dönem ama ben tatili okulların kapandığı bir dönem olarak görmüyorum. Eğitim sadece okulların içerisinde olmuyor, okulun dışında da evde, sokakta, sosyal medya da her yerde eğitim var. Sadece farklı bir formatta eğitim devam ediyor. Ben çocuklarımızın illa ödev yapmaları konusunda bir öneride bulunmak istemiyorum çünkü asıl ödevimiz hayatımızın kendisiyle ilgili ödevdir. Çocuklarımızın doğayla olan ilişkilerinin artması bir ödevdir, büyüklerine saygı duyması bir ödevdir, arkadaşlarına yardım etmesi, hayvanları koruması bir ödevdir. Yani bizim insanlaşma ödevimiz var. Yoksa sadece belli derslerin ödevlerini yapmak gibi bir ödevden elbette söz etmiyoruz "dedi.

Bakan Selçuk anne ve babalara da "Önerim çocuklarının bütünsel olarak gelişmelerine katkı sağlayacak her türlü fırsatı sağlamaları, mümkün olduğu kadar akrabalarla, arkadaşlarla ve doğayla baş başa olmaları için ortam oluşturmaları'' önerisinde bulundu.

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