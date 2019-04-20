Bakan Selçuk, Kastamonu Valiliğini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kastamonu Valiliğine ziyarette bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, incelemelerde bulunmak, ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Kastamonu’ya geldi. Bakan Selçuk’u, Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, oda başkanları, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğretmenler karşıladı.

Valilik Şeref Defteri’nin imzalanmasından sonra Vali Yaşar Karadeniz tarafından Bakan Selçuk’a Kastamonu ile ilgili bilgiler verildi. Valilikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığında İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına gerçekleştirildi. Toplantı karşılıklı istişarelerde bulunulduktan sonra görüş ve önerilere yer verilerek sona erdi.

Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldi

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Selçuk, Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Kütüphanesinde düzenlenen ‘Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları’ toplantısına katıldı. Buradaki toplantının ardından Bakan Selçuk, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına geçti. AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde partililer tarafından karşılanan Bakan Selçuk’a, İl Başkanı Doğan Ünlü tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Partililerle bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, Hz. Pir Şeyh Şab’an-ı Veli Hazretleri Türbesi’ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, burada dua ettikten sonra şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek görevlilerden bilgiler aldı. Buradaki ziyaretinden sonra Bakan Selçuk, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.Toplantının ardından Bakan Selçuk, şehirden ayrıldı.

