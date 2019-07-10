Bakan Selçuk: Kimsenin sendikasından dolayı işten çıkarmaya hakkı yok

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Seçim meydanlarında sözde 'hak, hukuk, adalet' söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da HAK-İŞ Konfederasyonu 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sendikaların daha demokratik bir zeminde çalışma yapmaları için, temel hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalma izleri sildiklerini belirten Bakan Selçuk, sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek, sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attıklarını kaydetti. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranının, bugün yüzde 14'e yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu sayede örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açtıklarını söyledi.