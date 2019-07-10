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Bakan Selçuk: Kimsenin sendikasından dolayı işten çıkarmaya hakkı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

  AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Seçim meydanlarında sözde 'hak, hukuk, adalet' söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Seçim meydanlarında sözde 'hak, hukuk, adalet' söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da HAK-İŞ Konfederasyonu 14'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sendikaların daha demokratik bir zeminde çalışma yapmaları için, temel hukuki düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Sendikacılıkta darbe dönemlerinden kalma izleri sildiklerini belirten Bakan Selçuk, sendikaya üyelikte e-Devlet Sistemi'ne geçerek, sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım attıklarını kaydetti. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranının, bugün yüzde 14'e yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk, bu sayede örgütlenmenin ve özgürlüklerin önünü açtıklarını söyledi.

'BU KONUDA GEREKEN ADIMLARI ATTIK'

Bakan Selçuk, 31 Mart yerel seçimleri sonrası bazı belediyelerin el değiştirmesiyle birlikte işçinin çalışma hakkını elinden alan bir tutumla karşı karşıya kalındığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Seçim meydanlarında sözde 'hak, hukuk, adalet' söylemleriyle, ikircikli politikalarıyla oy istediler. Noterden taahhütname verdiler, yine de sözlerinde durmadılar. Hiç kimsenin siyasi görüşünden, sendikasından dolayı bu milleti ayrıştırmaya, mobbing uygulamaya, işten çıkarmaya hakkı yok. Buradan özellikle belirtmeliyim ki; anayasamız, kanunlarımız, bakanlığımın bu konudaki denetim ve yaptırım mekanizmaları her zaman yanınızdadır. Bu konuda gereken adımları attık, gerekirse atmaya da devam edeceğiz. Sizler de sendikalarınızı değiştirme konusunda yapılan baskılara karşı boyun eğmeyin, yılmayın, korkmayın. Nasıl ki; 28 Şubat zulmünde, 27 Mayıs muhtırasında, 17-25 Aralık olaylarında, 15 Temmuz'da birlik ve beraberlik içinde hareket ettiysek, şimdi de öyle dik duruşumuzu göstereceğiz."

'HİZMET ETMEK İÇİN KESİNTİSİZ 4 YILIMIZ VAR'

Türkiye'nin son 17 yılda 3,5 kat büyüdüğüne kaydeden Bakan Selçuk, Türkiye'nin 9 milyona yakın istihdam sağlamış bir ekonomiye sahip olduğunu kaydetti. 2019 yılında 'İstihdam Seferberliği'ni sürdüreceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi: "İnşallah enflasyon ve kurda yaşanan düşüşün kısa vadede üretim ve istihdama pozitif yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 17 yıldır tesis ettiğimiz siyasi ve ekonomik istikrar, ülkemizi güvenli bir liman kılmaya devam ediyor. Hep birlikte üreten, çalışan bir Türkiye hayalini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Seçim süreçlerini geride bıraktık. Önümüzde hizmet etmek için kesintisiz 4 yılımız var. Bu sürede ekonomiye, istihdama, çalışma hayatının iyileştirilmesine ve sosyal politikalara odaklanacağız. Kadın istihdamını, aile, iş yaşam uyumunu desteklemeyi sürdüreceğiz. Toplumun refah seviyesini yükseltmek için çalışacağız."

'ÜYELERİMİZİN BASKIYLA İSTİFA ETTİRİLDİĞİNİN FARKINDAYIZ'

HAK-İŞ Başkanı Mahmur Arslan ise, CHP ve HDP'li bazı belediyelerin baskısı nedeniyle istifa ettirilen üye sayısının 17 bin 500'ü geçtiğini belirterek, "Üyelerimizin baskıyla, tehditle, korkutmayla, sürgünlerle sendikamızdan istifa ettirildiğinin farkındayız. Bu zulme, haksızlığa susarsam vebal altındayım. Susmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Bunlara teslim olmayacağız. Asla HAK-İŞ'in tüzel kişiliğine, üyelerine böyle bir baskı yapamazsınız. Sendikal baskılar hala devam ediyor. Bütün CHP'li, HDP'li belediyeleri kastetmiyorum. Taraf olmayınız, bırakınız işçiler kendi kararlarını versinler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

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